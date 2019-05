Kakumäe jahisadama juurde kerkivad ärihoone ja korterelamud

Kruntidele soovib arendaja ehk Haven Kakumäe ehitada kuuekorruselised korterelamud, mille alumistel korrustel on kaubandus- ja toitlustuspinnad, kuni viiekorruselise ärihoone, kahekorruselise sadamahoone ehk ellingu ning kolmekorruselised korterelamud.

Sadamaalale rajatavatesse hoonetesse on kavandatud ka vaba aja ning spordiasutused ning jahtklubi.

Alale kavatsetakse rajada ka kergliiklusteed ning sealne rannapromenaad jääb avalikult kasutatavaks. Sadamaala ja elamuala vahele planeeritakse mängu- ja spordiväljakud koos haljastusega.

Kakumäe jahisadama esimene etapp avati 2017. aasta juunis. Lisaks sildumis- ja sadamaaladele rajati slipp paatide vettelaskmiseks, veesõidukite tankla, kergliiklustee ja kilomeetri pikkune rannapromenaad. Jahisadam mahutab kuni 300 alust.

Haven Kakumäe OÜ juhatuse esimees Neeme Kaarma ütles ERR-ile, et tegelikult sai esimene etapp lõplikult valmis alles käesoleva aasta mais. "Järgmise etapiga on plaanis ala lõpuni arendada. Seal oli ka varem kehtiv detailplaneering peal, aga me tahtsime seda muuta, sest ehitusmaht oli väga kontsentreeritud. Meie eesmärk oli tõmmata (ehitised) laiali, et oleks õhulisem," rääkis Kaarma, kelle sõnul oli uue detailplaneeringu teine eesmärk luua ruumi pargi jaoks. "Tänu sellele, et ala saab nüüd olema autovaba – parkla ehitatakse maa alla – siis parkla katus on siis avalik park," ütles ta.

Lisaks korteritele ja ärihoonele rajatakse huvikeskus ja spordikeskus. Äripindu tahab arendaja rentida "soovituslikult merendusega seotud ettevõtetele", aga ära ei öelda ka neile, kes tahavad kesklinna kärast mere äärde kolida.

Teise etapi maksumuseks hindas Kaarma 60 kuni 70 miljonit eurot. Raha kavatseb osaühing laenata. "Täna on meil väga hea partner olnud LHV, aga turg on vaba, loeb see, kes parema pakkumise teeb," märkis Kaarma.

Teise etapi valmimise ajaks prognoosis ta neli kuni viis aastat. "Aga see sõltub väga palju detailplaneeringu menetlemisest – selle algatamiselegi kulus kaks aastat," ütles Kaarma.

Kliente suvel vähem, kui loodeti

Kaks aastat tagasi avatud jahisadamal pole täiesti ootuspäraselt läinud. "Vee peale on kliente tulnud vähem, kui me lootsime. Aga talvehoius on populaarne, vastab lootustele," nentis Kaarma.

Käesolevast hooajast on Kakumäe sadamas uus tõstekraana, mis tähendab, et nüüd saab ka kuni 130 tonni kaaluvad laevad ohutult veest välja tõsta. Uue teenusena saab Kakumäel hoida kuni kümnemeetriseid paate nn riiulis.

Kaarma sõnul on ka kohalike elanikega nüüd piisavalt palju suheldud, et esialgsed kartused on hajutatud. "Me oleme neid kuulda võtnud ja mingil määral usaldust juurde saanud. Arvati ju, et sadam jääb tegemata, ehitatakse kiiresti korterid ja müüakse maha. Aga eks kindlasti leiab kellegi, kellele ei meeldi millegipärast," rääkis ta.

Praegu veel kehtivale Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringule on läbi viidud keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Selles hinnatakse detailplaneeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju eeldatavalt positiivseks nii maastikuliselt kui ka kinnisvaraliselt.

Uue detailplaneeringu koostamise algatusettepaneku tegi sadama omanik Haven Kakumäe OÜ 2017. aasta mais.