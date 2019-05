Politsei edu fentanüüli-vastases võitluses on viinud narkoainete kasutamisest tingitud surmade arvu järsu vähenemiseni.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistika kohaselt vähenes üledoosi tõttu hukkunute arv eelmine aasta võrreldes 2017. aastaga ligi kolm korda - kui tunamullu hukkus narkootikumide tarbimise tagajärjel 110, siis eelmisel aastal 39 inimest.

"Languse peamisteks põhjusteks olid 2018. aastal fentanüüli kättesaadavuse vähenemine Eesti narkoturul, sotsiaalprogrammi SÜTIK - sõltlaste ühiskonnastamine tugiisiku kaasabil - kättesaadavus ja koju kaasaantava elupäästva ravimi naloksooni programmi kättesaadavus," teatas TAI pressiteate vahendusel.

"Prokurörina on mul kõige parem meel, et surnute arvu vähenemise taga on ka politsei ja prokuratuuri väga tõhus töö. 2017. aasta suvel peeti kinni kaks gruppi, kellest üks on ka tänaseks süüdi mõistetud, teises osas hetkel menetlus kestab," ütles riigiprokurör Vahur Verte neljapäeval ERR-ile. Tema sõnul saadi nende kahe grupi tabamisel kätte ligi üheksa ja pool kilo fentanüüli.

"Tänaseks võime teha järelduse, et nende kahe suurema grupi likvideerimisega, nende tegevuse tõkestamisega jõuti olukorda, kus eelmisel aastal Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi andmeil leiti ja võeti Eesti ära erinevate kriminaal- ja väärteomenetluste raames alla poole kilo fentanüüli," rääkis Verte.

Riigiprokuröri sõnul on tänavatel müüdava fentanüüli kogus drastiliselt vähenenud, selle kangus ja kvaliteet langenud. "Juba 2017. aastal, pärast nimetatud kahe grupeeringu tabamist täheldasime seda, et tänavatel müüdava fentanüüli kogus, puhta aine kogus oli oluliselt langenud, aine oli hästi lahjaks muutunud. Teiseks, selle aine koostis oli muutunud, klassikalise fentanüüli ja ka natuke kangema, karfentanüüli asemel hakkas eelmisel aastal Eestis levima tsüklopropüülfentanüül, mis on aga võrreldes tavalise fentanüüliga oluliselt lahjem. Ja tegelikult on ka selle kanalid tänaseks peaaegu kinni pandud," lisas Verte.

Riigiprokurör märkis, et tema politseilt pärit andmete kohaselt ei ole 2019. aastal seni ametlikult registreeritud veel mitte ühtegi narkootikumide üledoosist põhjustatud surma.

Statistika kohaselt oli eelmisel aastal hukkunutest 29 mehed ja kümme naised. Üks hukkunu oli vanuserühmast 10-14 eluaastat, üks 15-19 ja üks 20-24-aastaste hulgast. Viis surma oli vanuserühmas 25-29 eluaastat, 11 hukkunut 30-34-aastaste hulgas, kaheksa surmajuhtumit 35-39-aastaste, kuus 40-44-aastaste hulgas. Üks hukkunu oli 45-49-aastaste ja 50-54-aastaste vanuserühmas ning kaks surma üle 65-aastaste seas.

2016. aastal suri narkootikumide ületarbimise tagajärjel 114 inimest ja 2015. aastal 88 inimest.

Verte sõnul on praeguseks jõutud 2002. aasta aegsesse olukord, kui fentanüül hakkas Eesti turgu vallutama.