Rüütli nõunik Jüri Kann ütles ERR-ile, et ehitusel on olukord kontrolli all. "Asjad edenevad, kuigi ehk mitte nii kiiresti, kui sooviksime," ütles ta. "Julgen kinnitada, et murekohti praegu ei ole."

Kanni sõnul saab Arnold Rüütel arvatavasti hiljemalt sügisel oma uude koju sisse kolida. Ta märkis, et Rüütel hoiab end esitustööde kulgemisega aktiivselt kursis.

Õhtuleht kirjutas märtsis, et Rüütli majaehitus venib ja ehitusplatsil ei toimu midagi, kuna ehitusettevõtjal tekkis teiste teiste objektidega seoses rahalisi vaidlusi. Nüüd toimetab Rüütli krundil uus ettevõte.

Alates 2006. aastast elab Rüütel Nõmmel Kaare teel asuvas majas, mis kuulub Riigi Kinnisvara AS-ile. Kui Rüütel on sealt ära kolinud, siis on RKAS-i otsustada, mis sellest edasi saab.

Arnold Rüütli abikaasa Ingrid Rüütel on öelnud ETV-le antud usutluses, et Kaare tee maja läheb aasta jooksul kapitaalremonti ja sealt me peaksid nad niikuinii välja kolima. "Kuna me Tartusse ei taha päris tagasi minna, sest elu on läinud nii ja ka kogu pere elab ka Tallinnas, siis peaks Tallinnas mingi elamise soetama," sõnas Ingrid Rüütel.

Künnapuu tänavale kerkib Rüütli krundile lisaks elumajale veel hoone, kus hakkab asuma üldkasutatav arhiiv ja raamatukogu.

Krundi kinkis Rüütlile Tallinna linn 2014. aastal.