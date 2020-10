Rüütel ütles ERR-ile, et on ehitajalt võimalikku sissekolimiskuupäeva mitmel korral küsinud, kuid pole kindlat vastust saanud.

"Seda kuupäeva veel teada ei ole, sest ehitus kulgeb nii tagasihoidlikult," sõnas Rüütel.

Möödunud aastal avaldas Rüütel lootust, et saab sel sügisel sinna sisse kolida, kuid see veel võimalik pole.

Krundil on kokku kaks maja

Rüütli krundi suurus on 1500 ruutmeetrit ning sinna on ehitatud kaks maja, suurem on pea 300 ruutmeetri suurune ja väiksema suurus on ligikaudu 140 ruutmeetrit.

Suurema maja katusel on ka väike musta värvi kuubikujuline osa, mis on Rüütli nõuniku Jüri Kannu sõnul seotud majja ehitatava liftiga.

Majaehitus on pikalt viibinud, sest vahepeal tekkis ehitajate vahel konflikt.

Krundi kinkis Rüütlile Tallinna linn 2014. aastal ning esimese ehitajaga löödi käed kolm aastat hiljem.

Praegu elab Arnold Rüütel oma abikaasaga Nõmmel.