Eesti meedias pälvis palju tähelepanu teade, et juunist Helsingi-Tallinna liinile lisanduv Eckerö Line'i uus kaubalaev hakkab silduma Tallinna kesklinnas A-terminalis, mitte aga Muugal. See tähendaks, et sõidukid, mis nii veo- kui ka sõiduautosid vedavale laevale ja sealt maha sõidavad, hakkaksid eeskätt koormama juba niigi tiheda liiklusega Põhja puiesteed ja Ahtri tänavat, kirjutab Kauppalehti.

Laevafirma kinnitusel on aga Finbo Cargo tavaline kaubalaev, kus autotekk on vaid 200 meetrit suurem kui ettevõtte teisel laeval M/S Finlandia. Tegevjuht Keronen peab laeva saabumist tabanud kriitikat liialdatuks.

Samuti ei mõista ta väidet, et laevafirma pole olnud selles küsimuses kontaktis Tallinna linnavalitsusega. "Minu teada pole ükski laevafirma kontaktis Tallinna linnaga. Minu meelest on see omapärane vaatenurk," sõnas Keronen.

Keroneni sõnul on sadamakohti haldav riigiettevõte Tallinna Sadam määranud Finbo Cargole sildumiskohaks Tallinna vanasadama.

Samuti juhtis Keronen tähelepanu sellele, et Eckerö Line'i osa Tallinna liiniliiklusest on umbes 20 protsenti ning uue kaubalaeva lisandumine seda osa märkimisväärselt ei suurenda. "Reaktsioonid tunduvad olevat väga liialdatud. Reaalsustaju on seal kadunud."

Keronen rõhutas, et laev on tavaline - reisijatele on seal kohti 360 ning autotekk mahutab kokku kaks kilomeetrit sõidukeid ehk umbes 200 meetrit rohkem kui M/S Finlandia. Finbo Cargo on laevaregistris määratletud kui reisi- ja veeremilaev.

Eckerö Line ei kavatse oma plaane muuta või sadamat vahetada.

"Muuga on meie jaoks täitsa hea variant, kuid seni pole selle taristu ja tingimused sellele laevale sobivad. Loomulikult, kui olukord muutub, siis arutama seda asja uuesti," sõnas Keronen.

Reedel oli laev teel Turu laevatehasesse. Eckerö Line'i plaan on tuua laev liinile juuni jooksul.