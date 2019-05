Varem keeldus halduskohus algatamast linnavalitsuse kaebuse põhjal Solovjovi suhtes menetlust, leides, et linnavalitsus ei ole pädev kahju hüvitamise ettepanekut esitama, sest seda saab seaduse järgi teha vaid linnavolikogu.

Eelmise nädala lõpus ei võtnud kaebust vastu riigikohus. Koos kaebuse tagastamata jätmisega mõistis kohus linnalt Solovjovi kasuks välja menetluskulud 3000 eurot.

Riigkohtu pressiesindaja Susann Kivi ütles ERR-ile, et riigikohus jättis Kohtla-Järve linna määruskaebuse Jevgeni Solovjovi avalik-õiguslikus suhtes tekitatud kahju hüvitamiseks menetlusse võtmata, kuna ei pidanud seda seaduse ühetaolise kohaldamise või õiguse edasiarendamise seisukohalt oluliseks.

"Meie fraktsioon oli algusest peale kriitiline, kuidas linnavalitsus seda küsimust haldas. Ja me juba ammu ennustasime sellist tulemust. Nüüd on küsimus selles, kes vastutab sellise ebakompetentse juhtumiga tegelemise eest. Ja loomulikult ka tekitatud materiaalse kahju eest linnale," rääkis Kohtla-Järve linnakogus opositsioonis oleva sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Eduard Odinets ERR-i venekeelsele portaalile.

Küsimusele, kas opositsioon kavatseb algatada umbusaldusavalduse praeguse linnapea Ljudmilla Jantšenko vastu, Odinets konkreetset vastust ei andnud.

"Uudised on liiga värsked, et vastata. Neljapäeval on meil fraktsiooni koosolek, siis räägime," ütles Odinets.

Linnavalitsust esindas kohtus advokaadibüroo Normann ja Partnerid, kelle teenused on linnale läinud maksma juba 10 216 eurot.

Viru maakohus tunnistas 2015. aastal Jevgeni Solovjovi süüdi omastamises, konkurentsialastele süütegudele kihutamises ja aususe kohustuse rikkumisega seonduvates kuritegudes, võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning usalduse kuritarvitamises ja karistas teda viieaastase tingimisi vangistusega. Tema süüdimõistmine jõustus 2016. aasta 29. augustil.

Kohtla-Järve ametivõimud esitasid 2018. aasta mai lõpus Solovjovile kahju hüvitamise hagi 210 000 eurot, kuna kohtus leidis tõendamist tema süüline kahju tekitamine linnale. Solovjov on ise öelnud, et ta ei ole linnale kahju tekitanud ega kavatse midagi maksta.

Kohtla-Järve linnavolikogu opositsiooni esindajad on korduvalt väljendanud kahtlust, kas linnavalitsus püüab ikka tõepoolest endiselt linnapealt tekitatud kahju tagasi saada.