Prokuratuur taotleb Ossipenko vahistamist

Prokuratuuri pressinõunik Kristiina Kivari ütles, et inimesi on õigus kinni pidada 48 tundi ja selle aja jooksul peaksid kahtlustuse saanud mitu Kohtla-Järve volikogu liiget ja munitsipaalametnikku ka vabadusse pääsema.

Samas kui kohus prokuratuuri taotluse rahuldab, ei pääseks vabadusse ettvõtja Nikolai Ossipenko, kelle suhtes Kivari sõnul taotletakse vahi alla võtmist. Samuti võib prokuratuur täna avalikustada ka kõik kahtlustuse saanute nimed, märkis Kivari.

Teisipäeval pidas politsei kinni Nikolai Ossipenko ja kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust ning kaks Ossipenkoga seotud kaks inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.

Uurimise all on kümmekond episoodi. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib kriminaalmenetluse kestel muutuda.

Ossipenko seotud ettevõtted on pakkunud Ida-Virumaa omavalitsustele erinevaid teenuseid. Ta ise ja temaga seotud inimesed on olnud aktiivsed ka munitsipaalpoliitikas.

Ossipenko on oma kommunaaläridega olnud kohtu all ka varem, kui kümmekond aastat tagasi tuvastas kohus, et tema firma N&V on saanud ligi miljon eurot kriminaalset tulu. Toonane Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov mõisteti süüdi, Ossipenko pääses kohtupidamise alt kehva tervise tõttu.