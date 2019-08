Rocca al Mare Prisma peaks kasvama pärast laiendust 12 500 ruutmeetrini, märgib ajaleht. Praegu on müügipinda 2500 ruutmeetri võrra vähem.

Prisma esindajad lubavad tuua Eesti kaubandusse ka uue hinnataseme.

"Mind hirmsasti häirivad Eestis turuolukorda vaadates näiteks bränditooted, nende hinnad on Eestis kõrgemad kui Soomes," ütles lehele Prisma Peremarketi operatiivdirektor Teemu Kilpiä. "Selles konkurentsiolukorras on midagi valesti. Meil on võimalus tuua Eestisse täiesti uus bränditoodete hinnatase."

Prisma esindajate sõnul saab ka neilt näiteks külmikut ostes transpordi organiseerida, et kaup toodaks koju kätte, ilma et peaks hakkama ise vedajat otsima.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles ajalehele, et Selveri formaat ei võimalda kauplustes müüa suurt koduelektroonikat, küll aga lisandub suur koduelektroonika e-Selveri sortimenti.