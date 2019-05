Kristiine ristmiku kaamerate abil on politsei trahvinud sadu juhte

Käesoleva aasta mais on Kristiine ristmikul olevate kaamerate poolt tuvastatud üle 600 rikkumise, millest ligi 200 on keelava fooritule rikkumised. Üldpildis võib öelda, et kaamerate panek on end õigustanud, sest enne seda oli Kristiine ristmikul rikkumiste arv tunduvalt suurem, ütles ERR-ile politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusmenetlusteenistuse liikluspolitseinik Tea Prikk.

"Loomulikult, 600 rikkumist mai jooksul on siiski liiga palju. Püüdleme selle suunas, et rikkumisi üldse toime ei pandaks," sõnas Prikk.

Punase fooritule rikkumise eest on trahvisumma fikseeritud - 40 eurot. Kuid kiiruseületamisel sõltub Priki sõnul kõik ületatud kiirusest. Valdav osa trahvidest on jäänud vahemikku 9-18 eurot. Suuremaid rikkumisi, mille puhul ületatud kiirus on olnud rohkem kui 60 km/h, on olnud üksikuid.

"Nende puhul ei kohaldata enam kirjalikku hoiatusmenetlust, vaid need saadetakse territoriaalsele politseijaoskonnale üldmenetlusse. Üldmenetlusse läinud rikkumised kantakse ka karistusregistrisse ja nende puhul on trahvimärad juba märksa suuremad. Konkreetne karistus otsustatakse ületatud kiiruse suuruse ja varasemate rikkumiste põhjal," rääkis Prikk.

Tulika tänava, Endla tänava ja Sõpruse puiestee ristmikul (nn Kristiine ristmik) asuvad kiiruskaamerad hakkasid lisaks kiirusele fikseerima ka punase fooritule eirajaid alates 7. maist.