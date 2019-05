Fenno-Ugria tahab kultuuriministeeriumilt soome-ugri kongressi jaoks raha

Fenno-Ugria tegevjuht Viia-Kadi Raudalainen kirjutas kultuuriministrile saadetud kirjas, et kongressi ja selle lisaprogrammide korraldamise eelarve on kuni 300 000 eurot, millest umbes viiendiku katavad osavõtutasud. Ülejäänud raha tuleb aga hankida ministeeriumide eraldistest, riigikogult, kohalikult omavalitsuselt, kultuurkapitalilt ja muudest allikatest.

Eesti kui turismisihtkoha paremaks tutvustamiseks kavatseb Fenno-Ugria küsida raha ka EAS-ilt.

Kirjas seisab, et Fenno-Ugria alustas kultuuriministeeriumiga läbirääkimisi kongressi rahastamisest ja selle planeerimisest 2020. aasta eelarvesse juba 2018. aastal.

Raudalainen kirjutas, et Fenno-Ugria on juba aegsasti tegelenud ettevalmistustööga, mis on seotud rahaliste kulutustega, aga mille tarbeks ei ole Fenno-Ugria saanud veel ühtegi toetust. Tehtud kulud on Fenno-Ugria seni teinud piiratud omavahenditest. Fenno-Ugria soovib nüüd kohtumist ministriga edasise koostöö ja rahastusküsimuste arutamiseks.

Samale kongressile on president Kersti Kaljulaid kutsunud Venemaa presidendi Vladimir Putini.