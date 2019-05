Eestlaste esindaja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees, keeleteadlane Tõnu Seilenthal on Soome-Ugri rahvaste omavahelise suhtluse osas optimistlik. Ta märkis, et kui 2020. aastal toimuvale soome-ugri rahvaste maailmakongressile tuleks ka Venemaa president Vladimir Putin, oleks see liikumisele ainult hea.

Millise tervise juures on praegu soome-ugri rahvaste rahvusteadvus, kultuur, keeled ja omavaheline koostöö?

Mina olen parandamatu optimist. Loomulikult probleeme on palju ja probleeme on üleilmastuvas maailmas kõigil rahvastel ja soome-ugri rahvad ei ole erand, olgu nad Transilvaania ungarlased või Slovakkia ungarlased või meie eestlased, kellel on küllaga probleeme oma keele ja kultuuri säilitamisel. Ja loomulikult on neid Venemaa soome-urgi rahvastel sama palju või palju rohkemgi. Aga eks me selleks siin maailmas elamegi, et endale teadvustada, mis on meie murekohad ja püüda leida neid võimalusi, kuidas neid leevendada ja ka ületada. Maailm muutub, aga seda muutust saame ka meie mingil määral mõjutada.

Kuivõrd avaldab mõju omavahelisele suhtlemisele ja ühisele identiteedile geograafiline teineteisest eraldatuse mõju, mis on soome-ugri rahvaste puhul paratamatus?

See on jah paratamatus. Aga see on üldse huvitav nähtus, ma olen püüdnud selle üle mõelda ja ega mul väga selget vastust ei ole, et mistõttu selline soome-ugri identiteet on siiski suhteliselt tugev. Ma ei kujuta ette näiteks Indo-Euroopa rahvaste selliseid maailmakongresse. Eesti puhul tunnetame me seda väga selgelt, et soome-ugri juured on meie rahvusliku eneseolemise üks aluseid, millele tuleb juurde palju, millest moodustub meie identiteet. Sama me võime näha ka mitmete teiste rahvaste puhul, et nende jaoks on väga oluline see, et nad peavad ennast ka soome-ugrilasteks.

Kuidas suhestuvad eestlased ja soomlased ungralastesse, kes elavad kaugel eemal?

Ungaris on kahjuks üsna palju ka neid, kes soome-ugri keelesugulust tunnistada ei taha. Ja selle asemel Ungari identiteeti ja oma juuri otsivad Turani liikumisest. Neid on Ungaris üsna palju ja üsna kõrgel positsioonil olevaid isikuid, kes annavad tooni. Aga meie sugulus on keelesugulus. Ja huvitav on see, et selle põhjal on kujunenud välja ka rahvusliku eneseteadvuse komponent, et me peame ennast soomeugrilasteks, meile pakub huvi, kuidas elavad andid, kuidas elavad komid ja samuti ka kuidas läheb ungarlastel.

Te ütlesite, et päris kõrgel tasemel suhtutakse umbusuga soome-ugri juurtesse ungarlaste poolt. Tooge mõni näide.

Ma tooks näite 2012. aastast, kui šiofokis toimus soome-ugri maailmakongress, siis kaks nädalat enne seda toimus Turani liikumise suur kokkutulek, mille delegaate võttis vastu ka Ungari parlament, aga soome-ugri rahvaste kongressi delegaate parlamenti siis ei kutsutud.

Mida tähendaks soome-ugri kongressi ja rahvaste jaoks, kui nii kõrged riigijuhid kohale tuleksid, nende seas ka Vladimir Putin?

See, et Ungari ja Soome president tulevad, on üsna kindel, sest see on juba traditsioon. Kui nüüd peaks selline asi juhtuma, et Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin tuleb, siis ma arvan, et see oleks soome-ugri liikumisele ainult positiivne. See annaks Venemaa soome-ugri rahvastele selge märgi, et see mida nad teevad ei ole Vene riigi vastane tegevus ja pigem on selline tegevus, mis Kremlile meeldib.

Kuidas on Venemaa võimu meeleolud olnud soome-ugri rahvaste suhtes?

Venemaa võim on väga mitmetasandiline ja tihti ka erinevate ministeeriumite suhtumine on erinev. Kultuuriministeeriumi ja välisministeeriumi mõningad seisukohad võivad olla erinevad. Igaljuhul sellist otsest keelamist või vastutöötamist ei ole märgata. Kahjuks peab ütlema ka seda, et väga suurt toetust ei ole märgata. Kui ta kohale tuleb, siis ta sellega näitab, et see on oluline üritus.