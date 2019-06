Soome valitsus kaalub erakondade riigieelarvelise toetuse suurendamist

Sotsiaaldemokraatide (SDP) ja Rootsi Rahvapartei (RKP) peasekretärid tunnistasid, et sellel teemal arutati juba valimistele järgnenud võimukõneluste käigus, kuid lõplikku valitsusprogrammi see küsimus siiski ei jõudnud. Parteide riigieelarvelise toetuse võimalikku suurendamist on plaanis uuesti arutada sügisel riigieelarvet ette valmistades, kirjutasid Iltalehti ja Helsingin Sanomat.

"Peasekretärid on selle üle arutlenud, kuid esimeeste tasemel ei ole selle kohta mingit otsust," märkis SDP peasekretär Annton Rönnholm.

RKP peasekretär Fredrik Guseff tunnistas, et parteidetoetuse tõstmist on erakondade vahel arutatud juba pikemat aega. Parteide toetusi on kahe viimase valitsuse ajal kärbitud.

"See on oluline küsimus. Erakonnatoetust on mitu korda kärbitud ja seda ei ole indekseerimisega parandatud. See on tõsiselt ajast maha jäänud, sest hinnad on tõusnud," lisas Guseff. "Tuleb mõelda, kuidas meie demokraatlikku süsteemi rahastatakse."

SDP peasekretär Rönnholm igatahes toetab erakondade rahastamise suurendamist. Tema sõnul eeldatakse parteidelt, et nad kodanikega uuel viisil kontaktis oleksid. Selle jaoks vajalikud meetmed aga nõuavad raha. "Meil on selge arusaam, et kaotatud ressursse tuleb tagasi tuua," nentis ta.

Iltalehti väitel kaalub valitsus parteitoetuse 25-protsendilist suurendamist, kuid seda Rönnholm ja Guseff eitavad. Nende sõnul on 25 protsenti hoopis suurusjärk, mis näitab, kui palju on parteitoetus viimastel aastatel kärbete tõttu vähenenud.

Soome seaduste kohaselt on erakondadele riigieelarveline toetus mõeldud partei poliitilise tegevuse tutvustamise ja kommunikatsiooni toetamiseks. Toetus sõltub sellest, kui palju on erakonnal parlamendis kohti.

Käesoleval aastal makstakse Soome riigieelarvest parteidele toetusi ligi 30 miljonit eurot.