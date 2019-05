Alexela grupi juhatuse esimehe Andreas Laane sõnul on Eesti suurima tiraažiga päevalehe osaluse omandamise näol tegemist Alexela jaoks uue tegevussuunaga, mis toob huvitavad väljakutsed.

"Leiame, et meie pikk kogemus eraisikutele erinevate energiatoodete pakkumisel on heaks eelduseks ka meediaäris läbi lüüa. Samuti on meie soov selle sammuga tagada Eestis sõltumatu ajakirjanduse püsimajäämine. Alexela on tulevikku vaatav innovaatiline ettevõte, kes kannab endas tugevat sotsiaalse vastutuse tunnet ja soovi muuta Eesti elu paremaks," selgitas Laane.

Laane rääkis ERR-ile, et Alexela kaalus otsust pikka aega, protsessiga alustati juba enam kui aasta eest.

"Analüüsisime ettevõtet vaatasime tulemusi. Päris aus vastus on ka see, et tehingu tegime ühelt poolt rahalistel põhjustel, ettevõte on headel jalgadel. On näidanud head ajalugu ja tulevikuväljavaade on edukas," ütles Laane.

Alexela jaeäri on Laane sõnul edukas ja Õhtulehe ideoloogia sobib nii neile kui tanklaketi klientidele.

Laane sõnul ei hakka Alexela olema Õhtulehes aktiivne osanik, kuigi nõukogus ollakse aktiivne strateegia sättimisel, aga ajakirjanduslik pool jääb iseseisvaks.

Laane ütles, et praegu ei ole plaanis Õhtulehes osalust suurendada. "Kuid kunagi ei saa öelda, et mis juhtub. Praegu on plaan piirduda poole osalusega, hindame teist osapoolt kõrgelt ja usaldame teda. Nende teadmised meediaäris on suurepärased."

Küsimusele, kas Alexela plaanib veel meedias osalust osta, vastas Laane: "Oleme teinud selle ostu ja eks me õpime meediamaastikku tundma."

Aktsiate müüja AS-i Giga juhatuse liikme Janek Veeberi hinnangul oli aeg küps oma osalus Õhtulehes ära müüa. Tema sõnul oli tegemist õnnestunud investeeringuga. Poolte kokkuleppel osapooled tehingu hinda ei avalikusta.

Alexela on Eesti kapitalil põhinev valdusfirma, mis koondab viimase paarikümne aasta jooksul ühtse omanikeringiga seotud ettevõtted ühisesse struktuuri. Ettevõte annab tööd enam kui 1000 inimesele ning tegutseb kolmes valdkonnas: energeetika, metallitööstus ja põlevkivikeemia.

AS Õhtuleht Kirjastus on meediaorganisatsioon, kelle põhitegevuseks on Eesti suurima lugejaskonnaga ajalehe Õhtuleht kirjastamine. Ettevõtte tooteportfellis on ajalehed, ajakirjad, veebiportaalid ja ristsõnad.