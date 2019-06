"Trump näitas taas üles mittemõistmist ja vastutustundetust ähvardades Mehhikot tollimaksudega, mis võib kahjustada kahe riigi suhteid," ütles esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi.

Washington kehtestab alates 10. juunist kõigile Mehhiko kaupadele viieprotsendise impordimaksu, mis kehtib seni, kuni ebaseaduslikud migrandid läbi selle riigi USA-sse tulevad, teatas neljapäeval president Trump.

Presidendi sõnul on Mehhikol aeg võtta oma riik uimastikaubitsejate käest tagasi.

Riigipea hinnangul aitavad USA sanktsioonid Mehhiko vastu, mis kuulutati välja neljapäeval, pidurdada ka uimastite liikumist Ühendriikidesse.

Kui rändekriis Mehhiko tõhusate sammude läbi meie hinnangul leeveneb, siis tollimaksud tühistatakse, teatas Valge Maja.

"Mehhiko peab oma riigi tagasi võtma narkoparunitelt ja -kartellidelt. Tollimaks puudutab sama palju uimastite kui ebaseaduslike migrantide takistamist!" ütles Trump Twitteris.

"90 protsenti USA-sse saabuvatest uimastitest tuli läbi Mehhiko ja meie lõunapiiri. 80 000 inimest suri eelmisel aastal, 1 000 000 on (omadega) põhjas," lisas president.

"See on kestnud mitmeid aastaid ja midagi pole selle suhtes ette võetud. Meil on Mehhikoga saja miljardi dollari suurune kaubandusdefitsiit. Aeg on käes!" ütles ta.

Mehhiko president Andres Manuel Lopez Obrador saatis neljapäeval Trumpile kirja, öeldes, et ei taha vastasseisu, ja kutsus dialoogile Ühendriikidega rände alal.