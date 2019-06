USA president Donald Trump kinnitas ööl vastu laupäeva sotsiaalmeedias, et vastav lepe on juba allkirjastatud.

"Mul on heameel teatada, et USA on allkirjastanud Mehhikoga kokkuleppe. Esmaspäeval jõustuma pidanud tariifide kehtestamine on sellega peatatud," kirjutas Trump.

"Mehhiko on omakorda nõustunud rakendama karme meetmeid ohjeldamaks läbi riigi liikuvat migratsioonilainet ja tõhustama kontrolli meie lõunapiiril," lisas USA president. "See peaks märkimisväärselt vähendama survet meie lõunapiirile," jätkas Trump.

Lahendused leiti pärast kolm päeva kestnud pingelisi läbirääkimisi.

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard kiitis samuti sotsiaalmeedias üksmeele saavutamist.

"USA tariifid ei jõustu esmaspäeval. Tänud kõigile neile, kes on meid toetanud," kirjutas välisminister Twitteris.

Valge Maja kõneisik Sarah Sanders kinnitas veel reede päeval, et USA kavatseb rakendada alates esmaspäevast Mehhiko kaupadele tollitariife, seda hoolimata edusammudest kõnelustel nende vältimiseks.

"Meie seisukoht ei ole muutunud, kuigi nad on teinud palju edusamme," sõnas Sanders.

Valge Maja esindaja ütles, et USA ja Mehhiko kõrgete ametnike kohtumised on läinud küll hästi, kuid praegu ollakse tariifide kehtestamise teel.

USA president Donald Trump ähvardas möödunud nädalal, et kui Mehhiko ei saa olukorda piiril kontrolli alla, siis kehtestavad Ameerika Ühendriigid esmaspäeval Mehhiko kaupadele viieprotsendise imporditolli. Juulis oleks see kerkinud 10 protsendini ja saavutanud oktoobriks lae 25 protsendil.

Mehhiko lubas rakendada karme meetmeid migratsioonivoo ohjeldamiseks

Mehhiko lubas rakendada karme meetmeid migratsioonivoo ohjeldamiseks, mille seas ka rahvuskaardi saatmine lõunapiirile ja mujale, teatasid USA ja Mehhiko reedel tehtud ühisavalduses. Ühtlasi lubas Mehhiko võtta sihtmärgiks inimsmugeldamisega seotud kuritegelikud jõugud.

USA hakkab samal ajal Mehhikosse tagasi saatma varjupaigataotluse esitanud sisserändajaid, kes ootavad seal, kuni nende taotlus on käsitlemisel.