Nädalalõpp toob üle 30-kraadise kuuma

Teisipäeval on Skandinaavia ja Soome maalrõhkkonna mõjuväljas, samal ajal tugevneb Venemaa kohal kõrgrõhkkond ning ulatub servaga üle Balti riikide, seisab ilmateenistuse nädalaprognoosis. Kahe rõhuala vahel kannab tugevnev õhuvool lõunakaarest südasuviselt sooja ja kuiva õhumassi Läänemere äärde. Ilm on sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Öö on tugeva lõunakaare tuulega, päevaks tuul veidi nõrgeneb ning puhub valdavalt edelast. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval tõuseb 24..27°C-ni, meretuulega rannikul jääb alla 20°C.

Kolmapäev jätkub idapoolse kõrgrõhkkonna servas südasuviselt sooja ilmaga. Öö on selge, päeval areneb küll rünkpilvi, aga tõenäoliselt sajupilvede tekkeks niiskust napib. Tuul on mõõdukas, puhub öösel lõunakaarest, päeval idakaarest. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 25..29°C, jahedam on meretuulega rannikul.

Neljapäeval püsib Venemaa kohal võimas kõrgrõhuala, Läänemerele laieneb madalrõhkkonna serv ja õhk muutub pisut niiskemaks. Öö on selge, päeval areneb rünkpilvi, millest mõni üksik võib ka vihmahoo anda, välistatud pole ka äike. Puhub mõõdukalt tugev idakaare tuul. Õhumass on endiselt väga soe ja temperatuur on öösel 14..18, päeval 26..30°C, jahedam on ikka meretuulega rannikul.

Reedel on Läänemere ümbruses ülekaal Venemaa kohal püsival kõrgrõhkkonnal. Lõunakaarest kandub ikka sooja, aga lisandub ka niiskust. Öö on selge, päeval arenevatest pilverünkadest on hoogsadude ja äikese tõenäosus juba suurem. Puhub mõõdukas kagutuul. Ilm on südasuviselt soe - õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 27..31°C, jahedam on ikka meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all.

Laupäeva ööks pilved hajuvad ja kõrgrõhkkonna serv hoiab ilma sajuta. Päeval aga annab Läänemerele laienev madalrõhkkond tugevama tõuke äikesevihmapilvede jõulisemaks arenguks. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 27..32°C, jahedam on ikka meretuulega rannikul ja ka äikesepilvede all.

Pühapäeval laieneb Skandinaaviast Soome madalrõhkkond ja lükkab palavuse Venemaa poole. Õhumassi vahetusega kaasnevad sajuhood ja äike võivad tugevad olla. Tuul puhub öösel kagust, päeval pöördub järk-järgult edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 15..20, päeval 20..25°C, Ida-Eestis võib veel paar-kolm kraadi kõrgemale tõusta. Õhtupoolikul muutub ilm tõenäoliselt jahedamaks.