Pühapäeval on oodata kuuma suveilma

Suurt osa Euroopat kattis täna kuivema õhuga kõrgrõhuala, mis kulges Kesk-Skandinaaviast üle Läänemere Kesk-Euroopasse. Ilm oli päikseline ja kuiv ning Mandri- Euroopa termomeetrinäidud olid laialdaselt üle 30 kraadi.

Suurt osa Euroopat kattis TÄNA kuivema õhuga kõrgrõhuala (K), mis kulges Kesk-Skandinaaviast üle Läänemere Kesk-Euroopasse. Ilm oli päikseline ja kuiv ning mandri- Euroopa termomeetrinäidud olid laialdaselt üle 30 kraadi. Ka Baltimaad, Lõuna-Skandinaavia ja Soome said soojast osa ning õhutemperatuur tõusis 25 kraadi ümbrusse. Atlandil pöörles aga võimas madalrõhkkond, mille mõju ulatus Briti saarteni, Prantsusmaa põhjaserva ning Norrasse ja Madalmaadeni. Selle mõjul sadas mitmel pool hoovihma ja õhk oli mahedam.

Ka homme öösel on Baltimaad kõrgrõhuala mõjualas, kus ilm on enamasti selge ja vaikne. Päeval läheneb aga Skandinaaviast madalrõhuala serv ning hoovihma ja äikese võimalus suureneb eelkõige Eesti põhjaosas. Õhtul muutuvad sadu ja äike laialdasemaks. Õhusoe kerkib laialdaselt 30 kraadi lähedale.

Esmaspäeval kandub madalrõhulohk koos sajuhoogudega üle Eesti ida ja kagu suunas. Hommikuks saab suurem sadu läbi ja ka päeval on vaid üksikuid sajuhooge. Ning õhk on südasuviselt soe.

Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu ning tuul pöördub pärast keskööd lõunakaarde, puhudes 1 kuni 7 m/s. Sooja on 11 kuni 18 kraadi.

Ka hommik pühapäeval püsib sajuta ja kohati võib veel udutada. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 18 kuni 21 kraadi. Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja Põhja-Eestis võib olla ka äikest. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest 2 kuni 8, puhanguti 12 m/s ning õhusoe jääb vahemikku 25 kuni 30 kraadi, rannikul on kohati 20 kraadi.

Õhtul levivad vihmahood aeglaselt Põhja-Eestist kagu suunas ja on äikest. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 m/s, äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid ning sooja on kuni 26 kraadi.

Esmaspäeva öö toob mitmele poole hoovihmasid ja äikest, päeval on vaid üksikuid vihmahooge. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja öösel on 16 kuni 20, päeval 25 kuni 30 kraadi, rannikul kohati 20 kraadi.

Teisipäeval taandub kõrvetavam kuumus lõuna poole, aga ilm püsib veel südasuviselt palav ja vihma võimalus on võrdlemisi väike. Kolmapäeva ilm tuleb sajuta ja nõrgeneva põhjakaare tuulega. Neljapäeva öö tuleb Lääne-Eestis sajune ja päeval levib vihm üle maa. Öösel on kuni 19, päeval kuni 21 kraadi.