Kreml loodab vahistatud välisinvestorite vabanemist

Kreml loodab, et vangistatud USA investoril Michael Calvey lubatakse osaleda sellenädalasel Peterburi majanduskonverentsil ja et tema vangistatud Prantsuse kolleeg vabastatakse tulevikus, ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov esmaspäeval.

Peskovi kommentaar võib tähendada muutust kriminaalasjas investeerimisfirma Baring Vostok asujata Calvey vastu.

Kremli pressisekretär ütles ajakirjanikele, et Kreml "eelistaks, et Calveyl ei oleks seadusega probleeme ja ta saaks selle asemel osaleda Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil".

USA saatkond Moskvas on teatanud, et suursaadik jääb protestiks Calvey vahistamise vastu konverentsist eemale, mis on viinud spekulatsioonidele Ühendriikide üldisemast boikotist.

Calvey vahistati koos veel viie inimesega pettusesüüdistusega tänavu veebruaris ja ta viibis Moskvas eeluurimisvangistuses. Aprillis otsustas kohus viia Calvey üle koduaresti, kuid Baring Vostoki prantslasest juht Philippe Delpal ja neli ülejäänud kahtlusalust on endiselt vahi all.

Peterburi majandusfoorum toimub tänavu 6.-8. juunini.