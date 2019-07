Moskva tegi USA-le ettepaneku vange vahetada

Täpsemalt puudutas ettepanek Venemaa kodanikust lennukipilooti Konstantin Jarošenkot, kes kannab Ameerika Ühendriikides 20 aasta pikkust vanglakaristust kokaiinismugeldamise eest, vahendasid Interfax ja Reuters.

Rjabkovi sõnul Venemaa ühtegi konkreetset nime vastu ei paku. "Vabastage Jarošenko, vahetage ta mõne siin karistust kandva ameeriklase või ameeriklaste vastu," sõnas ta.

Jarošenko ja relvaärimees Viktor Buti vabastamist on Venemaa korduvalt nõudnud ning nende nimed on sageli esile kerkinud, kui teemaks on vangide vahetus Venemaa ja USA või lääneriikide vahel. Nii Butil kui ka Jarošenkol on varasemast elust sidemeid Venemaa relvajõudude ning relvatööstusega, väidetavalt on meestel sidemeid ka luureteenistustega.

Venemaal peeti 28. detsembril kinni USA kodanik Paul Whelan, keda USA süüdistab spionaažis. Samuti on Venemaal praegu kohtu all USA kodanikust investor Michael Calvey, keda süüdistatakse pettuses.