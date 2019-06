Reformierakonna fraktsiooni esindaja Eerik-Niiles Krossi hinnangul võiks anda Nemtsovi nime väikesele platsile, mis asub Maiasmoka kohviku juures. Tema sõnul võiks kaaluda ka teisi alternatiive Tallinna vanalinnas. Krossi sõnul on näiteks Washingtonis Nemtsovi nimeline väljak.

Kõlvart selgitas, et vanalinna kohanimed ei kuulu muutmisele.

"Kas tõesti arvab Eerik-Niiles Kross päriselt, et Pühavaimu kiriku ja Maiasmoka kohviku juures asuv Suurgildi plats peaks oma nime kaotama? Ma ei näe, mis võiks olla see põhjus, miks peaksime asendama ajaloolise Suurgildi nime päevapoliitilisega," kommenteeris linnapea.

Ta osutas, et Tallinna vanalinn on UNESCO kaitse all ja seda just terviklikkuse tõttu. "Tänavu tähistab Tallinn 800 aasta möödumist esmamainimisest. Ajalooline nimi on samaväärne osa vanalinna pärandist kui seinad, müürid, tornid, väravad ja munakivisillutis," lisas Kõlvart.

Linnapea märkis, et Tallinn pälvis alles eelmise aasta alguses Lonely Planeti reisiportaali poolt parima väärtusega sihtkoha tiitli. "See tiitel tuli tänu sellele, et me oleme oma pärandit hoidnud ja säilitanud. Samal viisil peame ka jätkama," mainis linnapea.

"Vanad nimed sobivad eelnevatele põlvkondadele ja sobivad ka meile. Lisaks ei ole päris arusaadav, mis oli Nemtsovi seos Tallinnaga ja ma arvan, et paljud mitte üksnes Tallinna, vaid kogu Eesti elanikud on minuga nõus," lisas Kõlvart.