ERR Moskvas: aatekaaslased mälestasid Boriss Nemtsovi uue dokfilmiga

Sahharovi keskuse väikses saalis avati ka Nemtsovile pühendatud näitus. Samuti panid Nemtsovi sõbrad tema 60. sünniaastapäevaks kokku dokumentaalfilmi, mis koosneb tapetud poliitiku tsitaatidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Tema elukogemus, tema ausus, korralikkus, teistele inimestele elatud elu - seda ei tohi unustada," leidis liikumise Solidarnost aktivist Nadežda Mitjuškina.

Nemtsovi tapmisest on juba möödas neli ja pool aastat. Tema väidetavatele tapjatele määrati mitmeaastane vangistus, aga Nemtsovi sõbrad ei ole sellega rahul.

"Kuidas me võime rahul olla, kui on ilmselge, et tapmise organisaatorid ja tellijad on vabaduses. Ja keegi ei vaidle selle üle. Selge, et tellijatel on väga tõsine poliitiline tugi riigis. Me saame ainult aimata, kui kõrgele viivad jäljed," nentis munitsipaalpoliitik ja Nemtsovi sõber Ilja Jašin.

Üritusele tuli õige vähe rahvast. "Me oleme realistid, me saame aru, et aastatega unustatakse kõik. Aga sellele vaatamata seda inimesest mitte mälestada oleks ikka vale," rõhutas Mitjuškina.