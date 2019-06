Inimeste koondumine Tallinnasse ja Harjumaale on kasvatanud kohtuasjade hulga Harju maakohtus nii suureks, et kohtunikel on kohati raskusi koormusega toime tulla, märkis riigikohtu esimees Villu Kõve.

Kõve tõi kohtute ebaühtlase koormuse esile teisipäeval esitatud ülevaates riigikogule. Teistes Eesti piirkondades on kohtuasjade hulk Kõve sõnul küll langenud, aga kaasused on järjest keerulisemad. Ta nentis, et maakondade kohtumajadesse on järjest raskem leida kohtunikke ja kohtupersonali.

Kõve tõi näiteks, et suur osa Narva kohtunikest elab Tallinnas, samuti ei ela Lõuna-Eestis paljud kohtunikud seal, kus nad õigust mõistavad. Kõve sõnul kasutatakse üha rohkem videokonverentsi lahendust, kuid on kaasusi, kus vahetu kontakt inimesega on vajalik.

"Tallinnast või Tartust vaadates võib tunduda üllatav, kuid Eestis on neid inimesi, kes ei kasuta e-posti, kellel puudub ID-kaart või kellel tuleb arvuti kasutamiseks minna lähimasse raamatukokku. Ja neid inimesi ei ole nii vähe, kui siit Tallinnast ja Tartust vaadates võib-olla tundub. Aga kõigile meil Eestis tuleks õigusemõistmine hoida kättesaadav," ütles riigikohtu esimees.

Kõve märkis, et Euroopa Liidu võrdluses on Eesti oma kohtusüsteemiga menetluse kiiruse, kvaliteedi, sõltumatuse ja efektiivsusega Taani järel teisel kohal. Praegu on tema sõnul küsimus, kui palju ja millise kvalifikatsiooniga kohtunikke ja kohtuametnikke vajab kohtusüsteem viie või kümne aasta pärast ning kui palju võiksid digilahendused vähendada vajadust inimeste järele.

Kõve sõnul teevad lahenduste leidmise nimel tööd kohtuhalduse nõukoda ja justiitsministeerium, kuid kiireid muudatusi tema hinnangul kindlasti toetada ei saa. "Kohtunikud on tänase korraldusega harjunud ja see on taganud asjade kiire lahendamise ja seetõttu tuleb igat muudatust siin tõsiselt mõelda," ütles Kõve.

Riigikohtu esimees kutsus ka riigikogu üles kohtupidamist puudutavatest muudatustest varakult teavitama, et kohtutel oleks aega nendeks valmistuda. "Stabiilsus õiguseloomes, parem põhjendamine, läbimõeldud rakendusreeglid, pigem rahulikumalt läbi töötatud terviklikud seadused kui siis need väiksed nii-öelda sähvatused kuskil, mis võivad paigast ära lüüa siis kogu süsteemi," märkis Kõve.