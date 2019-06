USA presidendi nõunik Kushner kohtus Euroopa Liidu liidritega

Kushner saabus Brüsselisse Londonist, kus Trump on riigivisiidil.

Kushner kohtus Euroopa Komisjoni juhi Jean-Claude Junckeri ja Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Federica Mogheriniga.

"Vesteldi Lähis-Ida olukorrast ja teistel geopoliitilistel teemadel," ütles komisjoni eestkõneleja Mina Andreeva.

Trump, kelle administratsioon on Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kindel toetaja, tunnistas ise esmaspäeval, et tal on Lähis-Ida rahuplaani suhtes kahtlusi. Kushner ütles, et palestiinlased ei ole valmis end valitsema.

USA on lubanud Kushneri juhtimisel koostatud plaani majandusosa teatavaks teha 25.-26. juunil Bahreinis, kus Pärsia lahe Araabia riikidelt on oodata lubadust Palestiina majandust toetada.

Veel ei ole teada, millal avalikustatakse plaani poliitiline osa, mis eeldatavasti hoidub viitest Palestiina riigi rajamisele.

Palestiina riigi eesmärgist loobumine teeb lõpu USA aastatepikkusele toetusele niinimetatud kahe riigi lahendusele, mis näeb ette juutidele ja palestiinlasele eraldi riiki.

EL toetab endiselt kahe riigi lahendust, mille puhul mõlema pealinn on Jeruusalemm. Washington tunnustas hiljuti Trumpi algatusel Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kolides oma saatkonna sinna.

Kushner ütles äsja USA uudisteportaalile Axios antud intervjuus, et ei muretse selle pärast, kas palestiinlased usaldavad teda või mitte, kuna nad otsustavad selle põhjal, kas plaan parandab nende elu.

"Loodame, et nad muutuvad aja jooksul võimeliseks end ise valitsema," ütles Kushner pühapäeva õhtul avaldatud usutluses. Enne kui Palestiina alad muutuvad "investeerimiskõlblikuks", peab seal olema tema sõnul õiglane kohtusüsteem, ajakirjandusvabadus, sõnavabadus ja valitsema sallivus kõigi usundite suhtes.

Kushner lisas usutluses, et palestiinlastel peaks olema "enesemääramine", täpsustamata, kas ta peab silmas omariiklust või mõnd autonoomia vormi.

Trumpi nõunik ütles ka, et palestiinlaste vabastamine Iisraeli valitsuse või sõjaväe sekkumisõigusest "on kõrge latt".

"Korraliku valitsemisstruktuuri ja julgeoleku puudumine ajal, kui inimesed elavad terrorihirmus, kahjustab palestiinlasi," sõnas ta.

Palestiina on USA valitsust boikottinud alates Trumpi tunamullusest otsusest tunnustada Iisraeli pealinnana Jeruusalemma.