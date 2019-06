"4. juunil 2019 käis Vahemere kohal rahvusvahelises õhuruumis kulgenud USA lennukit P-8A Poseidon 175 minuti jooksul kolm korda saatmas Vene Su-35," seisis 6. laevastiku avalduses.

Teist saatmiskorda nimetas laevastik "ohtlikuks".

Teate järgi lendas Vene lennuk otse USA lennuki eest kiiresti läbi, mis seadis lendurid ja meeskonna ohtu".

Märgitakse, et Ühendriikide lennuk pidas kinni rahvusvahelistest nõuetest "ega provotseerinud Vene tegevust".

"Et Vene lennuk tegutses rahvusvahelises õhuruumis, oli see tegevus vastutustundetu. Ootame, et nad peaksid end ülal rahvusvaheliste nõuete kohaselt, mis on seatud julgeoleku tagamiseks ja vahejuhtumite ennetamiseks," seisis laevastiku teates.

Teates rõhutatakse, et "ohtlik tegevus suurendab väärarvestuste ja kokkupõrke ohtu õhus".

Venemaa lükkas USA süüdistused Su-35 tegevuse vastu tagasi

Vene kaitseministeerium lükkas kolmapäeval USA etteheited tagasi.

"Kõik Vene lennukite väljalennud toimusid õhuruumi kasutamise rahvusvaheliste reeglite kohaselt. Mingeid pöördumisi, veel vähem etteheiteid USA Süüria õhuvahejuhtumite ennetuskeskuselt Vene väejuhatusele tulnud ei ole," teatas Vene ministeerium.

Vene kaitseametkonna teatel tuvastasid Süüria Hmeimimi õhuväebaasi radarid 4. juunil poole ühe paiku Vahemere rahvusvaheliste vete kohal õhusihtmärgi, mis lähenes Vene Tartusi laevastikubaasile. Selle tuvastamiseks saadeti Hmeimimist õhku valvehävitaja Su-35.

"Lähenenud ohutule kaugusele, tuvastas Vene hävitaja USA luurelennuki Р-8А Poseidon. Pärast USA lennuki suunamuutust naasis hävitaja baasi," teatas ministeerium, märkides, et kella 15:41 paiku tuvastasid Vene radarid taas USA luurelennuki Р-8А Poseidon lähenemise Tartusi baasile.

"Selle tuvastamiseks saadeti Hmeimimist üles valvehävitaja Su-35, mis lähenes ohutule kaugusele ja saatis USA lennukit, kuni Р-8А muutis suunda ja lahkus Vene õhutõrjevahendite kontrollialast," rõhutas Vene kaitseministeerium.