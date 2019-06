"Vene hävitaja tegi Filipiini merel tegutsedes USS Chancellorsville'i suhtes ohtliku manöövri," ütles Doss.

Vene sõjavägi süüdistas omakorda USA raketiristlejat ohtlikus manöövris Ida-Hiina merel, mis oleks peaaegu põhjustanud kokkupõrke suure Vene allveelaevatõrjealusega Admiral Vinogradov.

Dossi sõnul on Venemaa jutt USA laeva ohtlikust manöövrist propaganda. Hoopis Vene sõjaelav seadis ohtu USA ristleja meeskonna, ütles ta.

Venemaa esitas sõjalaeva ohtliku manöövri tõttu USA-le protesti

"Vahejuhtum leidis aset reedel kell 6.35 Moskva aja järgi (aeg sama) Ida-Hiina mere kaguosas, kus Venemaa Vaikse ookeani üksuse laevad ja USA mereväe lennukikandja tugirühm liikusid paralleelsel kursil," ütles Vene Vaikse ookeani laevastiku pressiteenistus.

Ühendriikide raketiristleja USS Chancellorsville muutis ootamatult kurssi ja sõitis 50 meetri kauguselt Admiral Vinogradovi eest mööda, lisas laevastik.

"Admiral Vinogradovi meeskond oli kokkupõrke vältimiseks sunnitud sooritama hädamanöövri. Ameerika laeva juhtidele esitati rahvusvaheliste sidekanalite kaudu protest, milles öeldi, et selline tegevus on lubamatu," teatas Vene laevastik.

JUST IN: The Navy has released video of a Russian destroyer's unsafe maneuver against the cruiser USS Chancellorsville today in the Philippine Sea. The destroyer got to within 50-100 feet and Chancellorsville had to put its engines at all back full to avoid a collision pic.twitter.com/9YScOzCWY2