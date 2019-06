Riigi ilmateenistusest öeldi ERR-ile, et Tallinnas oli 6. juuni eelmine rekord pärit aastast 2011, kui kraadiklaas näitas 27,5 kraadi.

Täpselt sama kõrge temperatuur kui Tallinnas - 31,1 kraadi - mõõdeti neljapäeval ka Pärnus. Senine suvepealinna 6. juuni kuumarekord pärines aastast 2013, kui Pärnus mõõdeti 28,3 soojakraadi.

Kolmas Eesti linn, mis 6. juunil uue kuumarekordi sai, on Narva, kus neljapäeval mõõdeti 30,1 kraadi sooja. Eelmine rekord oli 28,2 kraadi.

Samas polnud neljapäeval pealinnas tegu läbi aegade kõige soojema juunipäevaga – aastal 1875 mõõdeti 27. juunil Tallinnas temperatuuriks 31,6 kraadi, kinnitas ERR-ile keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Riigi ilmateenistuse tunniandmed näitavad mujal Eestis veel kõrgemaid temperatuure, kuid Paljaku sõnul ei saa kõiki andmeid ametlikult välja hõigata, sest paljud mõõteaparaadid asuvad kohtades, kus tingimused ei vasta ette antud mõõtenormidele.

Näiteks Keilas oli neljapäeval kell 16 mõõdetud temperatuur 32,9 kraadini, kuid kuivõrd mõõtejaam asub jõeorus, ei võta ilmajaam neid andmeid väga tõsiselt.

"Jooksvalt on näha, et Keila jõe orus on olnud täna lausa 33,6 kraadi. Jõgede orud on aga üldjuhul madalad kohad ning pole tuulele absoluutselt avatud, nii kõrgele tõusebki temperatuur enamasti sellistes kohtades," selgitas Paljak.