Kuumust jagub veel paariks päevaks, kuid äike ähvardab

Eesti jääb reedel Venemaalt ulatuva kõrgrõhuala serva ning kuuma õhku saabub isegi juurde. Samal ajal jõuab Läänemere äärde madalrõhkkondade abiga niiskemat õhku. Kuum ja niiske õhk aitab sajupilvede arengule kaasa ning lisaks vihmahoogudele paugub pealelõunasel ajal äike.

Neljapäeva öösel sajab kohati hoovihma, pärast keskööd on ilm kuiv. Puhub kagu- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm kuiv. Puhub nõrk kagu- ja idatuul. Sooja on 18 kuni 24 kraadi.

Reede päeval areneb pilverünkasid. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 27 kuni 32, meretuulega rannikul 22 kraadi.

Õhtul jääb hoovihmapilvi harvemaks ning äikese tõenäosus väheneb. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 26 kraadi.

Nelja päeva prognoos

Laupäeva öösel ja hommikupoolikul on ilm kuiv, pärastlõunal lisandub niiskust ning paljudes kohtades sajab äikesevihma. Öösel on sooja 16 kuni 22, päeval 25 kuni 30, mere ääres kohati 20 kraadi.

Pühapäeval liigub üle Eesti läänest itta madalrõhulohk ja vahetab ühes vihmahoogude ja äieksega kuuma õhu jahedama vastu. Päeva peale ilm selgineb. Öösel on sooja 13 kuni 21, päeval 16 kuni 23 kraadi.

Esmaspäeval ulatub Eestini lauge kõrgrõhuhari ning ilm on sajuta. Öösel on sooja 9 kuni 14, päikeselisel päeval eelnevast veidi enam.

Teisipäeval saabub meile edela poolt hoovihmapilvi, õhk on mõõdukalt soe.