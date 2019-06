Putin: dollari roll rahvusvahelises kaubanduses tuleks üle vaadata

Putin tegi majandusfoorumil Hiina presidendi Xi Jinpingi kõrval üleskutse suurteks reformideks ja väitis, et usaldus dollari vastu on languses.

Muutused maailmamajanduses "nõuavad rahvusvaheliste finantsasutuste kohanemist ja üle tuleks vaadata dollari roll, mida seda väljastav riik kasutab ülejäänud maailma survestamiseks", rääkis ta.

USA on Venemaale kehtestanud hulganisti sanktsioone ja Putin on korduvalt kritiseerinud rahvusvahelist finantssüsteemi, mis Teise maailmasõja järel Washingtoni eestvedamisel loodi.

Putin süüdistas majandusfoorumi paneelarutelul Washingtoni katses "laiendada oma kohtualluvust kogu maailmale".

"Aga see mudel mitte ainult ei ole vastuolus normaalse rahvusvahelise suhtlusega. Peamine on see, et see ei teeni tuleviku huve," lisas ta.

Putin kritiseeris katset Huaweid maailmaturult tõrjuda

Putin kritiseeris reedel ka USA meetmeid Hiina telekomihiiu Huawei vastu, mis sõlmis äsja leppe 5G võrgu arendamiseks Venemaal.

Putin mõistis hukka "olukorra Huawei ümber, mida nad üritavad mitte ainult survestada vaid ka alatult globaalselt turult välja tõugata".

"Osades ringkondades nimetatakse seda isegi esimeseks tehnoloogiasõjaks digiajastu koidikul," lausus Putin.

Hoolimata rahvusvahelistest muredest seoses julgeolekuohtudega allkirjastas Huawei kolmapäeval lepingu Vene telekomifirmaga MTS, et arendada riigis 5G võrkusid.

USA pani Huawei ja kümned sellega seotud firmad mais musta nimekirja, millega keelatakse USA firmadel sellele tehnoloogia müük. Esialgu lükati otsuse rakendamine augustini edasi.

Mitu firmat on juba end Huaweist distantseerinud, nende seas ka Google, mille operatsioonisüsteemi Android Huawei telefonid valdavalt kasutavad.

Putin: üleilmastumine võib muutuda enda paroodiaks

Putin arvas, et maailma edasine areng võib kulgeda kaht äärmust pidi, millest üks on üleilmastumise väärastumine.

"Meie ees on kaks äärmust, kas sündmuste edasise kulu võimalust. Esimene on üleilmastumise mudeli väärastumine, see muutub iseenda paroodiaks, karikatuuriks," sõnas Putin.

Tema sõnutsi sünnib see, "kui ühiseid rahvusvahelisi reegleid hakatakse asendama ühe riigi või riikiderühma seaduste, haldusaktide või kohtumehhanismidega nagu käitub praegu USA, laiendades oma jurisdiktsiooni üle maailma".

Ta meenutas, et rääkis sellest veel tosin aastat tagasi ja rõhutas, et "see mudel on vastuolus nii mitmejõukeskmega maailma normaalse riikidevahelise suhtluse loogikaga, kuid eelkõige tuleviku ülesannetega".

Teine stsenaarium on Putini arvates "üleilmse majandusruumi killustumine, piiramatu majandusliku enesekesksuse ja selle jõuga allasurumise poliitika".

"Kuid see on tee lõputute tülide, kaubandussõdade ja võib-olla mitte ainult kaubandussõdade juurde. See saab olema kõikide reegliteta sõda kõikide vastu," märkis Putin.

Tema arvates on stabiilse ja õiglase arengumudeli väljatöötamiseks vaja uusi leppeid, millest kõik kinni peaks.

"Kuid jutud sellisest üleilmsest majanduskorrast jäävad vaid tühjadeks headeks soovideks, kui me ei too arutelu keskmesse mõisteid nagu sõltumatus ja iga riigi õigust valida omaenda arengutee ja vastutus mitte ainult enda, vaid üleüldise stabiilse arengu eest," sõnas president.

Sellises õigusväljas tuleks Putini arvates korraldada riikide majandushuvide harmoniseerimine, eri arengumudelitega riikide koostöö ja konkurentsi põhimõtted.

"Selliste põhimõtete väljatöötamine peab kulgema võimalikult avalikult ja demokraatlikult. Just selle alusele tuleb kohandada tänapäevamaailma kaubandussüsteemi töö ja suurendada Maailma Kaubandusorganisatsiooni tööd, mitte lõhkuda, vaid täita uue sisuga muud rahvusvahelised institutsioonid," ütes Putin, kutsudes üles "tegelikult, mitte lihtsalt sõnades arvestama arenguriikide nõudmisi ja huvisid".