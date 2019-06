Putin: Venemaa on valmis START-leppest loobuma

"Kui kedagi ei huvita selle kokkuleppe - uue START-i - pikendamine, siis olgu, me ei tee seda," märkis Putin Peterburis majandusfoorumil riikide tuumalõhkepeade arvu piiravast leppest rääkides.

"Oleme sada korda öelnud, et oleme (kõnelusteks) valmis, aga keegi ei pea meiega läbirääkimisi. Ametlikku läbirääkimisprotsessi ei ole."

"Kõik lõppeb 2021. aastal. Enam ei ole jäänud vahendeid tuumavõidujooksu takistamiseks," ütles Putin.

"Uue START-i pikendamine on päevakorral. Me ei pea seda pikendama. Meie uusimad süsteemid tagavad Venemaale julgeoleku päris pikaks ajaks."

Putin kuulutas, et Venemaa on ülehelikiirusel relvade poolest võistlejatest ees.

Putin: Venemaa ei sekku USA siseasjadesse

Venemaal pole kunagi olnud mingit plaani USA sisepoliitikasse sekkuda ja seda ei tule ka, lausus Putin.

"Mingit kava sekkuda USA enda sisepoliitilisse ellu ei ole ega ole kunagi ka olnud," sõnas ta.

Ta märkis, et "võib-olla NSV Liidus makartismi (USA pahempoolsete tagakiusamiskampaania - Interfax) ajal tuldi mõne mõttega välja. Aga ka see ju ei olnud mitte sekkumine, vaid teatavate jõudude toetamine," sõnas Putin.

Venemaa ei ole sekkunud USA valimistesse ega kavatse seda ka teha, kinnitas Putin.

"Olen juba palju kordi rääkinud, et me ei kavatsenud, ei kavatse ega sekku mingitesse valimistesse. See on meie põhimõtteline seisukoht."

Kuid see ei takista meid huvi tundmast, mida räägivad USA kandidaadid Venemaast, lisas ta.

Putin tahab USA-ga sideressursside kasutamise reegleid välja töötada

Venemaa teeb USA-le ettepaneku töötada välja tänapäevaste sideressursside kasutamise ühised reeglid, ütles Putin.

"Võtkem kasutusele mingid üldised reeglid, leppigem neis kokku. Hr Obama presidendiaja viimastel kuudel me pakkusime mitu korda selliste reeglite väljatöötamist ja kinnistada need valitsuste vahelises lepingus tänapäevaste sideressursside kasutamise kohta," lausus Putin.

Ta märkis, et president Barack Obama administratsioon soostus viimasel hetkel, kuid mitte midagi ei viidud ellu.

Seejärel saadeti vastav ettepanek USA presidendi Donald Trumpi administratsioonile.

"Leppigem kokku ühistes reeglites," märkis Putin.

Putin: europarlamenti saanud parempoolsed pole Moskvaga kuidagi seotud

Euroopa Parlamendis esindatust parandanud parempoolsed poliitikud ei ole Moskvaga kuidagi seotud, selgitas Putin.

"Need ei ole Vene-meelsed jõud, need on Saksa-, Ungari-, ma ei tea, Itaalia-meelsed jõud. Need on lihtsalt jõud, kes arvavad, et suhete korrastamine Venemaaga on nende riikide huvides," jätkas ta.

"Meil ei ole nendega mingit pistmist. Samamoodi nagu meil ei ole pistmist nn Trumpi valimismeeskonna vandenõuga," märkis president.

"Me teame, et on olemas sihuke (erakond) Alternatiiv Saksamaale, jah, me tunneme pr (Marine) Le Peni, ta käis meie juures mõne aasta eest. Jah, neil on sidemed, kuid nende eesmärk ei ole Venemaa toetamine, vaid Venemaaga suhete loomine nende endi riikide huvides," sõnas Putin.

Putin: ajalugu ei tohi väänata ja natsismi ei tohi heroiseerida

Ajalugu ei tohi väänata ning natsismi heroiseerimisele taktikalistel hetkeajedel tuleb vastu hakata, rõhutas Putin.

"Me ei tohi mitte kellelgi lubada ajalugu väänata ja teha libakangelastest tõelisi," ütles ta.

Tema sõnul toimub mõningates Ida-Euroopa pealinnades - Ukrainas ja Baltimaades - fašismi heroiseerimine ja "kõnnivad ringi haakristiga inimesed".

Ja Ida-Euroopas hakkavad sellele liikumisele vastu vaid juudi aktivistid, ütles Putin.

"Ainult juudid tulid mõnes Balti riigis meeleavaldusele, protestides Suure Isamaasõja ja Teise maailmasõja kangelaste mälestussammaste maha võtmise vastu, tõmmates ülle koonduslaagrite vangide ürbid. Kõik ülejäänud on mingitel taktikalistel hetkeajedel millegipärast vait," märkis president.

"See on korralagedus, lihtsalt jäle," sõnas Putin.

Putin: Venemaa ei plaani Venezuelasse oma sõjaväebaase rajada

Venemaal ei ole kavas sõdureid Venezuelasse viia ega sõjaväebaase rajada, väitis Putin.

Ta lisas, et Vene eksperdid on Venezuelas, et hooldada Caracasele müüdud Vene relvi.

Putin vastas ajakirjanike küsimustele seoses USA presidendi Donald Trumpi nädala alguse säutsuga, milles öeldi, et Moskva teavitas Washingtoni oma sõjaväepersonali Venezuelast äratoomisest.

"Me ei loo sinna baase ega saada sõdureid," ütles Putin. "Aga me täidame oma kohustusi sõjalise ja tehnilise koostöö valdkonnas."

"Kui rääkida meie inimestest Venezuelas, siis me müüsime kunagi Venezuelale ametlikult relvi, ehkki me ei tee seda juba mõnda aega. Lepingud näevad ette nende relvade hooldamise ja me peame oma lepingulisi kohustusi täitma, mida meie spetsialistid teevadki. Nad on teinud seda juba mitu aastat," rääkis Putin.

Ta lisas, et Vene spetsialistid töötavad Venezuelas kaitsesektoris, aga ka mujal. "Mõned neist võivad olla lahkunud, teised saabunud."

Putin tahab Jaapaniga rahulepet sõlmida

President Putin ütles, et tahab Jaapaniga rahulepingu sõlmida.

"Ma tean täpselt, et (Jaapani peaminister Shinzo) Abe tahab seda, püüab saavutada rahulepingu allkirjastamist. Mina tahan seda samuti," selgitas ta.

Ta sõnas, et ka Hiinaga käisid pikad piiriläbirääkimised, kuid suhted õnnestus viia kõikehõlmava strateegilise partnerluse tasemeni.

"Peame püüdlema samasuguste tingimuste loomise poole Jaapaniga," ütles ta.

Putin: Venemaa on rahul naftahinnaga 60-65 dollarit barreli kohta

Venemaa pole liiga kõrgest naftahinnast huvitatud ja on rahul 60-65 dollariga barreli kohta, ütles Vene president Vladimir Putin kohtumisel rahvusvaheliste uudisteagentuuride juhtidega.

"Me ei liitu OPEC-iga, kuid me jätkame koostööd nendega," lausus Putin.

"Ma ei ütle, mida me arvame, et tuleb aasta teises pooles teha, aga me jõuame ühise otsuseni," lisas ta.

Erinevalt Saudi Araabiast ei ole Venemaal tema sõnul kõrgemaid naftahindasid vaja. "Loomulikult tahab Saudi Araabia, et naftahind püsiks kõrgem, aga meil sellist vajadust Venemaa majanduse mitmekesisema olemuse tõttu pole," rääkis Putin.

Venemaa ei ole huvitatud liiga kõrgest naftahinnast ja on rahul 60-65 dollariga barreli kohta, lisas ta. "Meil on praegugi tervislik marginaal, kuivõrd eelarve arvestas 40 dollariga barreli kohta," ütles Putin.