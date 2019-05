Kui kuus kuud tagasi oleks keegi öelnud, et Ramsa teeb kõva plaadi, oleksin ta välja naernud. Viimased paar albumit olid pigem kinnijooksnud kitarridega Scooter (no offence!), kui see, millega nad kunagi legendiks said – viimase vindi peal euroopalik-rahvalik show-rock, kirjutab Koit Raudsepp.