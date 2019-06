Seederi sõnul toovad Reinsalu ja Hepner erakonna juhtimisse uut energiat ja laiendavad erakonna juhtimise kandepinda, edastas erakonna pressiesindaja.

"Urmas Reinsalu on Isamaa valitsusdelegatsiooni juht. Ta sidustab erakonna liikmeid valitsuse tööga ning tema pikaaegne kogemus poliitikas on erakonna juhtimise juures väga vajalik. Heiki Hepner on riigikogu üks värskemaid liikmeid ja üleriiklikus poliitikas uuem nägu, kuid ta mõistab regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste olulisust ning suhestub hästi erakonna piirkondade tööga. See on iga erakonna edu alus," ütles Seeder.

Hepneri sõnul on Eesti riigi ja rahva püsimine on üheselt seotud muutustega maal.

"Tugevad omavalitsused, korras teed ja kiire internetiühendus, head haridust võimaldav ja kodulähedust arvestav koolivõrgustik ning toimiv ettevõtlus on need väärtused, mille eest seisan. Need väärtused on maaelu vundamendiks. Pean väga oluliseks kogukondliku initsiatiivi toetamist," ütles Hepner.

Reinsalu sõnul on erakonna ja tema toetajate jaoks kõige olulisem oma väärtuste ja põhimõtete kaitsmine. "Oma lubaduste eest rahvale tuleb seista ja kaitsta Eesti rahvusriigi põhimõtteid. Selle eest ma Heliri meeskonnas seisan," ütles Reinsalu.

Kaks aastat erakonnas tegutsenud muusikule ja kultuuriedendajale Pille Lillele on see esimene poliitiline ametikoht. Lill ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erakonna seatud programmilistes eesmärkides on paar tähtsat punkti tulnud ka temalt, näiteks rahvamajade ja regionaalpoliitika arendamine.

"Kui me ei arenda oma maaelu, siis meil ei ole mõtet elada sellel maal. Eesti maa vajab maainimesi ja mitmekülgset kultuuri ja kui me saavutame selle läbi Isamaa ja tänase ministri ja kui me suudame nii ringitöö kui kultuuri igasugused aspektid viia maakohtadesse, siis me oleme suure sammu edasi. Nii et isamaa poole on praegu vaja vaadata," sõnas Lill.

Sven Sester ütles, et Isamaa ministrid peavad poliitikutena ellu viima kõike seda, mida erakond on soovinud. "Volikogu andis täna selge suunise meie tipppoliitikutele jätkata nende samade väärtuste elluviimist ja kokkuvõttes võib öelda, et oleme liikunud õiges suunas," lausus Sester.

Isamaa põhikiri lubab esimehel teha volikogule ettepaneku kuni kolme aseesimehe valimiseks. Varasema korra kohaselt valiti erakonna aseesimehed Isamaa suurkogul. 2017. aastal osutusid valituks Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Siim Kiisler ja Andres Metsoja.

Isamaa volikogusse kuulub 145 liiget kõigist piirkondadest, kes on valitud piirkondlikel üldkogudel. Volikogu tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas kevadiseks ja sügiseseks istungiks ning vajadusel istungite vahel otsuste tegemiseks.