Maas: Iisraeli-Palestiina konflikti ainus lahendus on kaks riiki

"Me oleme endiselt üksmeelel, et ainus lahendus on jõuda kahe riigi lahenduseni läbirääkimiste teel," ütles Maas Ammanis ühisel pressikonverentsil oma Jordaania kolleegiga.

Washington kavatseb teha oma Lähis-Ida rahuplaani majanduslikud aspektid teatavaks sel kuul Bahreinis korraldataval konverentsil, kuid esialgu ei ole teada, millal avaldatakse rahuplaani poliitilised üksikasjad.

Palestiinlased on USA kava juba enne selle avaldamist tagasi lükanud, öeldes, et president Donald Trumpi sammud on näidanud tema administratsiooni kallutatust.

"Meie ja Saksamaa oleme üksmeelel, et kahe riigi lahendus on ainus viis konflikti lõpetamiseks," ütles Jordaania välisminister Ayman Safadi.