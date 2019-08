Palestiina kadumine USA välisministeeriumi lehelt tõi kaasa kriitika

Ühendriikide välisametkonna veebilehel ei ole enam Palestiina omavalitsuse kohta eraldi sissekannet. Eelmise presidendi Barack Obama ametiajal aastatel 2009-2017 olid "Palestiina alad" riikide ja territooriumite nimistus nii avalehel kui ka Lähis-Ida büroo kategoorias.

Välisministeerium ei omistanud teisipäeval vastavasisulisele küsimusele vastates muudatusele suurt tähtsust.

"Veebilehte uuendatakse. Meie poliitika ei ole muutunud," ütles ministeeriumi ametnik. Ta ei öelnud, kas veebileht hakkab pärast uuendamist taas sisaldama kirjet Palestiina alade kohta.

USA presidendi Donald Trumpi valitsusesse jäiselt suhtuva Palestiina omavalitsuse juhtkond suhtub umbusuga võimalusse, et Palestiina omavalitsuse eemaldamine välisministeeriumi veebilehelt võiks olla tahtmatu.

Palestiina valitsuskabinet teatas esmaspäeval pärast peaminister Mohammad Shtayyeh' juhitud istungit, et samm "kinnitab Ameerika kallutatust Iisraeli poole".

Palestiina võimude sõnul ei saa see käik "tühistada palestiinlaste õigusi, mida maailma riigid on ühehäälselt tunnustanud".

Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) peasekretär ja veteranläbirääkija Saeb Erekat ütles, et sellel sammul ei ole midagi pistmist USA riiklike huvidega. "See on Iisraeli asunike nõukogu päevakorra edendamine."

"Otsus mitte näha tõde ei tähenda selle olemasolu tühistamist," kirjutas Erekat Twitteris.

Obama ajal USA suursaadikuna Iisraelis töötanud Dan Shapiro nimetas muudatust Ühendriikide välisministeeriumi veebilehel "pööraseks".

"Palestiinlased ei kao kuhugi. USA huvides on nendega läbi käia. Iisrael teeb Palestiina omavalitsusega erinevatel viisidel jätkuvalt koostööd," kirjutas ta Twitteris.

Võimuletulekust saadik on Trump näidanud end kõige Iisraeli-meelsema presidendina USA ajaloos, tunnustades Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Samuti tunnustas president Iisraeli suveräänsust Golani kõrgendike üle. USA president on kärpinud Palestiina pagulasameti (UNRWA) rahastamist ning vähendanud muud abi palestiinlastele.

Palestiina liidrid on katkestanud pärast Trumpi Jeruusalemma-otsust USA valitsusega igasugused sidemed ja on teatanud, et ei pea Ühendriike enam erapooletuks rahuvahendajaks.

USA valitsuse rahukava, mille majanduslikud aspektid selle peaarhitektiks peetav Trumpi väimees ja vanemnõunik Jared Kushner juunikuisel konverentsil Bahreinis avalikustas, näeb ette 50 miljardi dollari investeerimist Palestiina virelevasse majandusse.

Palestiinlased lükkasid USA Lähis-Ida rahuplaani tagasi juba kaua aega enne selle avaldamist. Palestiina ametnike hinnangul püüab häbenematult Iisraeli-meelne Trump palestiinlased ära osta ja röövida neilt iseseisev riik.

Kushner ütleski juuni algul avaldatud usutluses, et palestiinlased ei ole veel valmis end ise valitsema.