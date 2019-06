Taas ametlikult avatud Rummu karjääri pääseb piletiga

Populaarne puhkamiskoht Rummu karjäär on sel aastal jälle ametlikult avatud. Varemed on muudetud turvalisemaks ja külastajatelt küsitakse piletiraha.

Rummu karjäär on aastaid võidelnud nii sissetungijate, hulljulgete vettehüppajate kui ka prügiprobleemidega. Tänavu on suurimad murekohad lahendatud ja vaatamisväärsus on jälle valmis uudistajaid vastu võtma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige vastu ei suuda võidelda ka. Me oleme mingil määral neid aedu ja asju siin rohkem kinni ehitanud, aga inimesed on väga leidlikud selles suhtes, et leitakse need kohad ja leitakse võimalused ja tullakse öösel ja tullakse ka päeval," selgitas Rummu karjääri territooriumi haldaja Erika Biltse.

Territooriumile on iseloomulikud ka suur tuhamägi ja veealused varemed. Varemed on aga tekitanud palju probleeme, sest nendel ronimine ja vette hüppamine on väga ohtlik. Selle takistamiseks on varemete sissepääsud trellidega suletud.

"Me ei tahtnud seda teha sellepärast, et see rikub kogu vaadet, aga mingil hetkel on see, et inimelu on ikkagi olulisem. Ja lolluse vastu võidelda - eks siis peab ka lollusega," ütles Biltse.

Trellide paigaldamine on Biltse sõnul loodetavasti ajutine lahendus. Karjääri piisava tulu ning ka võimalike Euroopa Liidu projektidega loodetakse teenida piisavalt, et maja säilitada ja korda teha.

"Igal juhul tahaks selle maja alles jätta, mitte maha lammutada, sest see on osa karjääri ilust ja võlust ja ajaloost," sõnas Biltse.

Territooriumi arenduseks vajalik raha tuleb suuresti kolmeeuroste pääsmete müügist. Üheks lisatulu teenimise võimaluseks on veekogu äärde rajatav kohvik.