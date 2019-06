Tasuta ühistransport ja piletimüük veebis jätab bussijaamad osast tulust ilma

Tasuta ühistransport ja kaugliinide piletimüügi osaline kandumine internetti on jätnud bussijaamad ilma piletimüügist saadavast tuluosast. Saaremaa vallale kuuluv Kuressaare bussijaam näiteks on nüüd olukorras, kus ilma sihtotstarbelise toetuseta enam toime ei tule.

1984. aastal - ja tookord ikka tugeva perspektiiviga - ehitatud Kuressaare bussijaam planeeriti võimekusega kuni 3000 reisija teenindamiseks päevas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu ütleb bussijaama direktor Aare Lehtsi, et inimesi käib päevas hoopis suurusjärgus sadakond või enam ja kogu hoonest moodustab bussireisijate teenindamise ala nüüdseks ainult alla poole. Ülejäänud ruumidega teenitakse raha ehk renditulu.

Sellest paraku ei jätku, et bussijaama üleval pidada. Kui varem saadi oluline protsent sissetulekust ka piletitulust, siis nullpileteid bussijaam enam ei müü. Oma osa võtab vähemaks ka kommertsliinide piletite veebimüük.

"Me müüsime üle 150 000 pileti aastas. Praegu me müüme võib-olla 30 000," tõdes Lehtsi.

Saaremaa vald ja maanteeamet on otsustanud sel aastal Kuressaare bussijaama kumbki sihtotstarbeliselt toetada 2500 euroga.

"Me Kuressaarele raha andsime selle jaoks, aga küsinud on ka Võru. Aga seal praegu Cargobus teenindab seda bussijaama osa. Seal on eraomanik ja sinna me pole täna küll raha andnud. Tegelikult me toetame praeguse seisuga bussijaamu Mäos, osaliselt Paides ja ka Rapla bussijaama toetame," rääkis maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Aini Proos.

"Haldamis- ehk püsikulud on ikkagi samad ja pidevalt tõusevad. Palgasurve on suur, nii et paraku me liigume, jah, selles suunas, et ilma toetusteta me enam hakkama ei saa," ütles Lehtsi.

Bussijaamade vajalikkuses ei kahtle ei maanteeameti esindaja ega Kuressaare bussijaama direktor. Seetõttu ongi riik läbi maanteeameti toetanud erinevaid Eestimaa bussijaamu aastas ligi 100 000 euro eest.