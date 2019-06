Riik tahab gaasiseadme perioodilise kontrolli kohustuslikuks teha

Eestis on tuhandeid korterelamuid, mille gaasiboilereid pole kunagi kontrollitud. Keegi ei tea, kas ja kui palju nende ühendused lekivad või kas boiler ikka saab piisavalt hapnikku. Alates 2015. aastast nõutakse neile seadmetele küll erakorralist auditit, kuid ettevõtteid, kes niisugust auditit teha võivad, on Eestis ainult kaks. Pealegi puudub riigil gaasiseadmetest ülevaade ning sestap ei tea keegi, kus peidab ennast järjekordne vinguõnnetus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahab reegleid muuta. Määruseelnõu järgi tuleks iga seadet vähemalt kord kolme aasta jooksul kontrollida. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tooteohutuse ja tarbijakaitse talituse juht Thea Palm ütleb, et perioodilisi kontrolle saaks Eestis teha umbes 20 ettevõtet.

"Vaadatakse ikkagi mitte ainult seda seadme korrasolekut, et kuidas ta töötab, vaid peaks vaatama ka laiemalt, et mismoodi see gaasiseade on ühendatud, ega seal ole takistatud õhu juurdepääsu, millises ruumis ta paikneb – selline üldine hinnang," rääkis Palm. Ta loodab, et kui koduomanikud oma kohustustest kõrvale ei viili, võiks kõik seadmed kahe aastaga üle vaadata. Niimoodi tekiks Eestis ka omamoodi gaasiseadmete register.

"Kontrolli teostaja peaks täitma ära ka sellise kontroll-lehe, mis läheb ka järelevalveasutuse infosüsteemi, kes omakorda saab seda infot koondada ja jälgida, kus probleemid võivad tekkida, milliste seadmetega. Andmestikule pääseks ligi ka seadme omanik ehk edaspidi, kui tal hakkab kontrolliaeg saabuma, saaks ta ka automaatse meeldetuletuse."

Pärast kontrollija käest info saamist võib tehnilise järelevalve amet otsustada, kui tõsised või ohtlikud gaasiseadmega seotud vead olid.

"Tavaliselt, kui tegemist ei ole eluohtliku olukorraga, antakse ka mingisugune tähtaeg, mille jooksul tuleb need parandustööd ära teha. Sellist olukorda, et ei tohiks gaasiseadet kasutada või peaks suisa gaasivarustuse juurdepääsu takistama, see oleks täiesti äärmuslik," ütles Palm.

Ehkki määrus on veel eelnõu tasemel, soovitab Thea Palm nendel, kelle gaasiboilerit pole kunagi või ka pärast kodu ümberehitust kontrollitud, kohe tegutseda. Samas, kui inimesed ka pärast määrusemuutmist kontrolli ei telli ja potentsiaalselt ohtlikke seadmeid edasi kasutavad, siis kuidas riik sellest teada saab? Thea Palm ütleb, et põhiline on ikkagi teavitustöö nii inimeste kui korteriühistute seas.

"Kui see kohustus kehtima hakkab, siis on järelevalveasutusel võimalik teha ka pistelist kontrolli."