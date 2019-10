"Kehtima hakkava õiguse kohaselt tuleb gaasipaigaldistele teha audit üksnes enne esmakordset kasutusele võtmist ja pärast ümberehitamist. Täiendavalt kehtestatakse elamutes paiknevatele küttegaasiseadmetele korralise kontrolli kohustus iga 4 aasta tagant pädeva isiku poolt. Kontrollida tuleb kodudes kütmiseks ja vee soojendamiseks kasutatavaid gaasipaigaldisi," ütles majandusministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak ütles, et gaasipaigaldise korrashoiu ja ohutuse eest vastutab paigaldise omanik. "Kui kodus on gaasiseade, kutsume inimesi üles paigaldama eluruumi vingugaasiandur. Kodudes paiknevaid gaasiseadmeid tuleb korras hoida ja ümberehituste puhul kaasata kindlasti selleks pädevad isikud."

Aastatel 2017-2018 on küttegaasiseadmetega juhtunud 25 õnnetust, mille põhjuseks on olnud vingugaas ning inimene on hukkunud või pöördunud haiglasse. Vingugaas on lõhnatu ja värvitu ning seda aitab tuvastada ainult vingugaasiandur.

Määrusega muudeti ka nõudeid gaasimahutite paiknemisele teiste hoonete suhtes. Edaspidi on ettevõtjatel rohkem valikuvõimalusi mahutite asukoha valikul. Nõuded rakenduvad alates 1. jaanuarist 2021. Määrus jõustub novembri alguses.