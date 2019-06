Põhja-Tallinna valitsus uurib, kas muuta Kalamajas parkimine tasuliseks

Linnaosavalitsuse teatel on mitmed Kalamaja ja teiste asumite elanikud teinud Tallinna transpordiametile ettepaneku tasulist parkimisala laiendada.

Põhja-Talinna vanem Peeter Järvelaid ütles, et see on suur muudatus, mis vähendab parkimisalalt liiklemiseks kõlbmatute sõidukite arvu ja tekitab lisaparkimisvõimalusi neile, kes seda vajavad.

Samas möönis Järvelaid, et see võib kaasa tuua ka teatud ebamugavusi ning muudatuse saab teha ainult kohalike nõusolekul.

"Seetõttu otsustasime pöörduda kohalike elanike poole ja uurida, kuidas nad sellesse ettepanekusse suhtuvad. Eelkõige ootame tagasisidet nende inimeste poolt, kes elavad või tihti viibivad Kalamajas ja Kelmikülas või nende vahetus ümbruses," sõnas ta.

Transpordiamet on ette valmistanud ka kaardi, kus võimalik tulevane tasulise parkimise ala on välja toodud. Tasulise parkimisala laienemine jääks Telliskivi-Kopli-mere ala vahele. Linnaosavalitsuse teatel haaraks laiendus ka Kalaranna tänavast mere poole jääva ala ulatuslike arenduste tõttu.

Küsitlus kestab kuni juuni lõpuni. Küsitlusele saab vastata linnaosa veebilehel või Facebookis, paberankeeti saab täita Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse infolauas aadressil Niine 2.

2010. aastal üritas Tallinna linnavõim Kalamajas tasulist parkimist kehtestada ning juba toona toodi põhjenduseks täis pargitud tänavad. Kohalikud elanikud ei olnud aga muudatusega nõus ega soostunud ka linnavalitsuse välja pakutud kompromissvariandiga ning lõpuks jäigi tasuline parkimine seal kehtestamata.