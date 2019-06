Tallinna Sadama aktsiaga kaubeldi börsil aasta jooksul kõige rohkem

Tallinna Sadama aktsiad noteeriti Nasdaqi Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 2018. aasta 13. juunil ning aktsia hind avanes 2,05 euro tasemel. Aasta jooksul on kõrgeim hind olnud 2,18 eurot ja madalaim 1,91 eurot, teist kauplemisaastat alustas aktsia samuti 2,05 euro tasemelt.

"Tallinna Sadama aktsiatega kauplemise võib jagada suures laastus kolmeks perioodiks – suurim tehinguaktiivsus oli esimesel kauplemiskuul, mil omanikku vahetas üle 12 miljoni aktsia ja seda suuresti tulenevalt sellest, et pangad kandsid IPO käigus omandatud aktsiad klientide kontodele edasi," kommenteeris Tallinna Sadama juhatuse liige ja finantsjuht Marko Raid. "Järgnevaid kuid iseloomustab rahulikum kauplemisaktiivsus, kuid investorid aktiveerusid taas viimasel kuul, seda tänu dividendidele."

Tallinna Sadam maksis aktsionäridele dividende tänavu 4. juunil 35,24 miljonit eurot.

Raidi sõnul on aktsionäride struktuur püsinud aasta jooksul üsna stabiilne, sh on erainvestorid kasvatanud oma osakaalu institutsionaalsete investorite müüdud aktsiate arvelt viie miljoni aktsia võrra, mis moodustab kaks protsenti Tallinna Sadama aktsiakapitalist.

"See on väga positiivne, et Eesti inimesed on aktiivsed investorid ja usaldavad Tallinna Sadamat kodumaise kindla investeerimisvõimalusena – see oli ka aktsiate avaliku müügi üks peamistest eesmärkidest, " lausus Raid.

Ajavahemikul mullu 13. juunist tänavu 12. juunini kaubeldi kokku 29 171 627 Tallinna Sadama (TSM1T) aktsiaga. Tehingute käive oli 59 miljonit eurot, mis moodustab 32 protsenti kõigi Nasdaqi Tallinna börsi põhinimekirja aktsiatega teostatud tehingute käibest. Tallinna Sadamal on hetkeseisuga ligikaudu 12 500 aktsionäri, aasta tagasi märkis aktsiaid pisut üle 13 800 investori.

Tallinna Sadama aktsiate märkimisperiood oli 25.05-06.06.2018 ning pakkumise hinnavahemik oli 1,40-1,80 eurot. Kokku müüdi IPO käigus investoritele 86,7 miljonit aktsiat hinnaga 1,70 eurot ehk kogumahus 147,4 miljonit eurot.

Eesti riigile kuulub 67 protsenti Tallinna Sadama aktsiatest.