Türgi: USA nõue Vene raketitõrjesüsteemist loobuda on kohatu

USA ultimaatum, milles nõutakse Ankaralt Vene raketitõrjesüsteemi ostust loobumist, on kohatu, ütles neljapäeval Türgi kaitseminister.

USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan hoiatas eelmisel nädalal Ankarat, et kui Türgi ei loobu 31. juuliks Venemaa õhutõrje raketisüsteemide S-400 ostmisest, siis saadetakse USA hävitajate F-35 väljaõppeprogrammis osalevad Türgi piloodid Ühendriikidest välja.

Shanahan ütles kirjas, et tühistatakse ka Türgi firmade allhankelepingud hävitajate osade tootmiseks.

Türgi kaitseminister Hulusi Akar ütles neljapäeval telefonikõnes Ühendriikide kolleegile, et tema kiri on kohatu ega vasta NATO vaimule.

Ministrid arutasid F-35 programmi ja leppisid kokku, et kõnelusi jätkatakse.

Türgi otsus osta Vene raketitõrjesüsteeme S-400 on pingestanud tema suhteid NATO liitlastega, USA kardab, et nii saab Venemaa juurdepääsu tundlikule tehnilisele teabele.

NATO Euroopa liitlasvägede juhataja Todd Walters on hoiatanud, et S-400 tehnilised parameetrid ei luba neid kasutada koos hävitajatega F-35, sest süsteemid ei ühildu.

Türgit ähvardavad majandussanktsioonid, kui ta Vene süsteemide ostule kindlaks jääb.

Türgi võimud on aga korduvalt teatanud, et leping on juba sõlmitud ning türklased saadetud Venemaale väljaõpet saama.

"Mitte keegi ei esita Türgile ultimaatumit," ütles välisminister Mevlüt Cavusoglu neljapäeval.

Ta kordas ettepanekut moodustada ühine töörühm USA murede lahendamiseks ja ütles, et president Donald Trump suhtus ideesse soosivalt, kuid mõned Ühendriikide institutsioonid lükkasid selle tagasi.