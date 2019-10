Vene minister: Türgi tunneb huvi hävituslennukite Su-35 ja Su-57 vastu

"Huvi on siiras, kuid see sõltub türklastest. Lõppude lõpuks, nad valisid meie S-400 ja nad kaitsesid õigust osta seda (pind-õhk rakettide) süsteemi. Nad võivad teha valiku meie lahinglennukite kasuks, seda ei saa välistada," ütles Borissov vastuseks Interfaxi küsimusele, kas Türgi peab Venemaaga kõnelusi Su-35 ja Su-57 lennukite ostmiseks.

Küsimus Türgi valikust on puhtalt tehniline, lisas Vene asepeaminister.

"Su-35 on end tõestanud suurepäraselt Süürias. See on üks parimaid neljanda põlvkonna lennukeid," sõnas Borissov.

Türgi väljendas huvi Su-35 ja Su-57 lennukite vastu, kui neid tutvustati augusti lõpus president Recep Tayyip Erdoğanile Moskva lähistel lennundusmessil MAKS 2019.

USA eemaldas Türgi oma viienda põlvkonna hävituslennukite F-35 programmist pärast seda, kui Ankara ostis Venemaalt S-400 süsteemid.