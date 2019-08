Suhted Washingtoni ja Ankara vahel on viimasel ajal üha pingelisemaks ning märkimisväärset tüli on NATO liitlaste vahel tekitanud ka Türgi otsus osta Venemaalt õhutõrjesüsteeme S-400, vahendas Reuters.

Kuigi Türgi on juba mõnes Süüria põhjaosa piirkonnas sõjaliselt kanda kinnitanud, teatas president Recep Tayyip Erdogan pühapäeval, et Ankaral on plaanis alustada Eufrati jõe vasakul kaldal sõjalist operatsiooni kurdi võitlejate vastu. Teisipäeval kordas Erdogan oma sõnumit ning märkis, et Türgi maksab hiljem kõrgemat hinda, kui ta praegu kurdi võitlejate vastu tegutsema ei asu. Türgi peab Süüria kurdide omakaitseüksusi keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) kohalikuks haruks.

Viimased on aga USA kõige lähedasemad liitlased Süürias ning mänginud kandvat rolli äärmusrühmituse ISIS vastast võitlust pidavates Süüria Demokraatlikes Jõududes (SDF).

"Me leiame selgelt, et iga ühepoolne tegevus [Türgi poolt] oleks vastuvõetamatu," ütles Jaapanis viibiv kaitseminister Esper ajakirjanikele.

"Mida meil on kavas teha, on see, et ennetame ühepoolseid sissetunge, mis järjekordselt kahjustaksid neid ühiseid huve, mida USA, Türgi ja SDF Süüria põhjaosas omavad," lisas ta.

Esper ütles, et USA-l ei ole mingit ambitsiooni SDF-i hüljata, kuid samas ei öelnud ta ka selgesõnaliselt, et USA kaitseb kurdi võitlejaid Türgi pealtungi korral

Pentagoni ametnikud olid äsja Türgis sel teemal rääkimas ning Esper avaldas lootust, et Ankaraga jõutakse mingile kokkuleppele.

Ankara on omakorda süüdistanud Washingtoni selles, et USA on viivitanud Türgi lõunapiiri lähistele nn turvatsooni rajamisega.