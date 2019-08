"Me hoiatasime Türgit järjekindlalt, et viimane ettepanek müüa Patriote võetakse tagasi, kui see soostub (Vene) S-400 tarnetega. Meie pakkumise aeg on läbi," ütles välisministeeriumi ametnik telejaamale.

S-400 ostmise pärast on USA juba kõrvaldanud Türgi oma hävituslennuki F-35 programmist.

Detsembris teatas välisministeerium, et kiitis heaks võimaliku Patriotide müümise Türgile 3,5 miljardi dollari eest.

Venemaa alustas S-400 tarneid Türgile juulis.