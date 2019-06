Vastuvõtt jagatakse kahe maja peale, sest soovitakse kutsuda 900–1000 külalist nagu varasematel aastatel, kuid ainult Ugalasse ei mahuks nad ära, selgitati presidendi kantseleist ajalehele Sakala.

"Julgen pakkuda, et pärimusmuusika aidast Ugalasse kätlema minek ei võta kauem aega kui Estonia teatri kolmandalt korruselt," ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Kui seni on 24. veebruari vastuvõttu Tallinna kõrval peetud Tartus, Jõhvis ja Pärnus, siis Viljandi on viies linn, kus riigi sünnipäeva tähtsaimat pidu peetakse.

Riigipea selgitust mööda otsustati Kadriorus Viljandi kasuks, et pöörata tähelepanu linnale kui Eesti pärimusmuusika keskusele: "Viljandi on oluline maamärk Eesti kultuuris oma pärimusmuusika festivali poolest, mis on hästi tore ka seepärast, et tegeleb rahvamuusika ja rahvuskultuuriga ja on olemuselt üdini rahvusvaheline," sõnas Kaljulaid.