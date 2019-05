Rootsi ja Poola välisminister kohtusid Kiievis president Zelenskiga

Volodõmõr Zelenski kinnitas Margot Wallströmile ja Jacek Czaputowiczile, et Ukraina suhtes üles näidatud agressiooni eest tuleb Venemaa-vastaseid sanktsioone pikendada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval kohtusid Zelenskiga Saksamaa ja Prantsusmaa välisminister.

Poola väliministri Czaputowiczi sõnul on ta varem korduvalt kohtunud ka president Petro Porošenkoga. Ta lisas, et kaks riigipead erinevad käitumiselt ja välimuselt, kuid seatud sihid on samad. "Ja loomulikult, nad on erineva käitumise ja välimusega. Kuid ma arvan, et poliitika on sama. See on Euroopa-meelne poliitika. See on poliitika, mille eesmärgiks on parandada Ukraina elustandardeid, lahendada konflikt Donbassis, nagu te märkisite. Nii et kõige tähtsam on, et välispoliitika jääb samaks ja see on Euroopa-meelne ja end Venemaa agressiooni eest kaitsev," selgitas minister.

Zelenski sõnum Lääne liidritele on, et Venemaa-vastaseid sanktsioone tuleb pikendada, kuni tagastatud on kogu Ukraina ala. 21. juulil ootavad Ukrainat ees erakorralised parlamendivalimised.