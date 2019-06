Auditi käigus analüüsis riigikontroll, kas toiduga seotud riskid on välja selgitatud, toitu analüüsivad laborid on tasemel, toidutootjate üle tehakse järelevalvet ning tarbijaid teavitatakse toiduga seotud ohtudest. Auditi keskmes olid taimekaitsevahendite jääkidest tulenevad ohud taimses toidus.

Audit on põhjustanud palju küsimusi, sealhulgas selle kohta, kas Eestis müüdav toit on turvaline, kuidas töötab kontrollmehhanism ning millised on peamised soovitused tarbijale. Nendele ning teistele küsimustele vastavad maaeluminister Mart Järvik, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Lisaks tutvustab veterinaar- ja toiduamet 2018. aasta taimekaitsevahendite seireproovide tulemusi.