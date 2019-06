Lääneranna vald tahab muuta omavalitsuste sissetulekute süsteemi

Eesti keskmine asustustihedus on 30 inimest ruutkilomeetri kohta, Läänerannas vallas on see neli. Lisaks on 44 protsenti Läänerannast looduskaitseliste piirangute all, mis tähendab valla hinnangul 211 000-eurost kaotust maamaksus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vallavolikogu leiab, et tulubaasi on vaja ulatuslikult reformida. Ettepanekute seas on näiteks tuuleenergia ressursitasuga maksustamine, aga ka see, et madalama sisemajanduse kogutoodangu (SKT) või keskmise palgaga omavalitsustes laekuks füüsiliste isikute maksustatud tulust vallale suurem osa kui rikastes omavalitsustes.

"Praktiliselt kaks aastat tagasi oli haldusreform, on tekkinud suured vallad, aga praktiliselt tulubaasi ja neid komponente ja omavalitsuste tulusid üldse ei ole üle vaadatud. Oleks aeg nagu sellega ka tegeleda riigi poolt," ütles Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et eelmise valitsuse otsusega kasvab aastatel 2018-2021 omavalitsustele suunatav raha 185 miljoni euro võrra. Aab näeb omavalitsuste toetusmeetmena pigem tasandusfondi toetusi kui seda, et suunata üksikisiku tulumaksu valdadele igal pool erinevalt.

Küll väärib Jaak Aabi hinnangul arutelu mõte nii-öelda taluvustasust, mida tasuksid omavalitsustele näiteks tuuleparkide omanikud.

"Me kavatseme selle küsimuse selles mõttes läbi analüüsida, et võib-olla tuleks üle Eesti ühtlaselt kehtestada mingi keskkonnatasu või -maks selle eest, mida kohalik inimene või omavalitsus peab taluma, kui talle selline suur ehitis sinna tehakse, kus suured tiivikud käivad ringi," selgitas Aab.

Lääneranna saab tänavu omavalitsuste tasandusfondist toetusena veidi üle 600 000 euro, kuid vald leiab oma pöördumises, et tasandusfond ei ole siiski äärmise hõreasustuse probleemide lahendamiseks piisav.