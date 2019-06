Valimised olid alles aprillis, aga juba on lubadused ununenud. Praeguse peaministri, sotsiaaldemokraatide juhi Antti Rinne lubatud sajaeurost pensionitõusu ei tule, palju pahameelt tekitanud töötute aktiviseerimise mudel, mille Rinne lubas esimese asjana ära nullida, jääb jõusse, kuigi väikeste muudatustega. Nagu Eestis, laiutavad ka Soome poliitikud võimule saades käsi, et kõigeks ei jätku ju raha ja kõiki lubadusi ei peagi kohe täitma. Lubadused võib täitmata jätta, aga hüvesid hakatakse kasutama viivitamatult

Näiteks ajalehe Iltalehti andmetel tegi kuus parlamenti valitut tuhande euro eest taksoarveid veel enne, kui valitsus moodustatud sai. Kokku sõitsid vastsed parlamendiliikmed taksoga rohkem kui 46 000 euro eest. Üks parlamendiliige, praegusesse peaministriparteisse kuuluv Johanna Ojala-Niemelä kasutas ligikaudu kuu aja jooksul parlamendi taksokaarti 59 korda, kolmandik sõitudest on olnud lühemad kui kaks kilomeetrit. Palju tehakse ka vähem kui kilomeetri pikkuseid taksosõite. Üks parlamendiliige ütles oma arvukaid mõnesajameetriseid taksosõite kommenteerides, et on tulnud Helsingisse tööle, mitte kõndima. Lühikese sõidu rekord on praegu ühe Vasakliidu parlamendiliikme käes. Tema pidas vajalikuks võtta takso kahesaja meetri läbimiseks ja see läks Soome maksumaksjale maksma üheksa eurot.

Aga praegused poliitikud ei ole midagi uut välja mõelnud. Hiljuti ilmus parlamendi endise majandusjuhi Pertti Rosila mälestusteraamat, milles ta kirjeldab varasemate saadikute leidlikkust. Näiteks tahtis üks parlamendiliige ilmtingimata kasutada isiklikku autot, et saaks nõuda hüvitist. Enda kinnitusel sõitis ta nädalas mitu korda näiteks Helsingist 400 kilomeetri kaugusel olevasse Kuopiosse. Kui Rosila soovitas tal kasutada lennukit, mis oli parlamendiliikmetele tasuta ja pealegi kiirem, tõi saadik arstitõendi, et ei saa tervislikel põhjustel lennukiga sõita. Seepeale saatnud Rosila talle rongide ajagraafiku, mis võimaldanuks samuti nii aega kui raha kokku hoida, saadik tõi aga uue arstitõendi, et rong läbib tunneleid ja see võib saadiku tervisele halvasti mõjuda.

Rosila meenutas ka parlamendi kantselei juhtkonna sõitu Riiga, kus maitsti kallist 700-eurost konjakit. Soome Alkos oli sama joogi hind lausa 2800 eurot. Rõõmus seltskond saatis reisilt parlamendi majandusjuhile ka postkaardi isekirjutatud luuletusega, milles tuletati meelde, et lisaks konjakiarvele tuleb ka päevaraha välja maksta.