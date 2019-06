Vajadusele muuta valimisringkondi ja mandaatide jaotust juhtis eelmisel nädalal tähelepanu õiguskantsler Ülle Madise, kuna mandaatide vahe suurima ja väiksema ringkonna vahel on kasvanud aastatega kolmekordseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erakondadest on seni ainsana uue ringkondade jaotuse välja pakkunud Keskerakond.

Politoloog Mihkel Solvak ütles, et Keskerakonna plaan ühendata Lääne- ja Ida-Virumaa üheks valimisringkonnaks, võib valimistel edu tuua just neile. Viimastel riigikogu valimistel oli Keskerakond Lääne-Virumaal ligi 20 protsendiga neljas, kuid Ida-Virumaal ülekaalukas võitja, võttes seal üle poole häältest.

"Ta on ikkagi piisavalt suur - Ida-Viru. Versus Keskerakonnal jällegi Lääne-Virumaal nii suurt toetust ei ole. Nii et sinna pannakse siis selgelt Keskerakonna domineeritud ringkond kokku natuke väiksema ringkonnaga ja tagajärjeks on see, et Keskerakonna edu kokkuvõttes võib-olla selles ringkonnas on küll väiksem, aga samas ikkagi selgelt ees teistest," selgitas Solvak.

Kunagise, Keskerakonnale võiduka ühtse Virumaa valimisringkonna lahutas riigikogu kaheks 17 aastat tagasi. Pärast seda siirdus varem edukalt Virumaal esinumbrina kandideerinud Keskerakonna toonane esimees Edgar Savisaar jäädavalt Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita ringkonda, kus jagati märksa rohkem mandaate.

Keskerakonna tänast plaani eraldada Lasnamäe Piritast ja Kesklinnast omaette valimisringkonnaks peab Solvak mõistlikuks, sest selle elanikkond moodustab üle poole kogu valimisringkonnast.

Raplamaa liitmine Läänemaa ja saartega tema sõnul kohalikku esindatust parlamendis ei tugevda.

Solvak ütles, et parimat viisi valimisringkondade muutmiseks on keeruline leida.

"Ja leida selline kompromiss, mis tagaks selle, et suurtes linnades olev valija ei oleks domineeriv niivõrd palju, et meil jääks ikkagi see piirkondlik identiteet ka, et oleks mingi šanss ka, et ääremaadelt saaksid inimesed riigikokku, et Tallinn ei domineeriks liigselt," rääkis Solvak.

Politoloog soovitab nagu õiguskantslergi, et valimisringkondadega tegeleks neutraalsed ekperdid näiteks valimiskomisjonist.