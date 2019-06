Väikelennuk, milles olid 28-aastane argentiinlasest jalgpallur ja piloot David Ibbotson, kadus radarilt 21. jaanuaril Briti Guernsey saarest umbes 20 kilomeetrit põhjas.

"Vahistasime uurimiste tulemusena täna 19. juunil ebaseadusliku teo tulemusena tapmises kahtlustatavana 64-aastase Põhja-Yorkshire'i mehe," ütles Dorseti politsei uurija Simon Huxter avalduses.

"Ta teeb uurimistega koostööd ja on vahi alt vabastatud, kuid on jätkuvalt uurimise all," lausus ta.

Briti politsei kinnitas veebruaris pärast ekspertiisi, et Inglise kanalist leitud lennukivrakist välja toodud surnukeha tuvastati ja tegemist oli Salaga. Ibbotsoni surnukeha pole tänaseni leitud.

Jalgpallur oli teel Cardiffisse oma vastse koduklubi juurde.

Inglismaa kõrgliiga jalgpalliklubi Cardiff City ostis Sala Prantsusmaa klubilt Nantes 17 miljoni euro eest vahetult enne õnnetust.